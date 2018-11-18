23 классические шутки Марка Твена

Которые должен знать каждый.

Ровно 152 года назад Марк Твен опубликовал свой первый рассказ «Знаменитая прыгающая лягушка». Если это не повод вспомнить цитаты великого юмориста, то мы уж и не знаем, что тебе вообще нужно!

Я никогда не позволял, чтобы мои школьные занятия мешали моему образованию.

Банкир — это человек, который одолжит вам зонтик в солнечную погоду и отберет его в тот самый момент, когда начинается дождь.

Октябрь — один из самых опасных месяцев в году для игры на бирже. Остальные опасные месяцы: июль, январь, сентябрь, апрель, ноябрь, май, март, июнь, декабрь, август и февраль.

Когда мне было четырнадцать, мой отец был так глуп, что я с трудом переносил его; но когда мне исполнился двадцать один год, я был изумлен, насколько этот старый человек поумнел за последние семь лет.

Музыка Вагнера лучше, чем она кажется на слух.

Дружба — это такое святое, сладостное, прочное и постоянное чувство, что его можно сохранить на всю жизнь, если, конечно, не пытаться просить денег взаймы.

Только президенты, авторы передовиц и люди, страдающие солитером, имеют право использовать местоимение «мы».

Я взял себе за правило никогда не курить больше одной сигары одновременно.

«Классической» называется книга, которую все хвалят и никто не читает.

На каждые пятьдесят человек, посещающих у нас оперу, один, быть может, любит ее уже и сейчас; из прочих сорока девяти большинство, как мне кажется, ходит в оперу затем, чтобы научиться ее любить.

Сенатор — человек, принимающий законы в те промежутки, когда не отбывает срок.

Мне обычно требуется больше трех недель, чтобы подготовить блестящую импровизированную речь.

В Париже широко открывали глаза и таращились на нас, пока мы говорили с ними по-французски! Нам так ни разу и не удалось заставить этих кретинов понимать их собственный язык.

Если подобрать издыхающего с голоду пса и накормить его досыта, он не укусит вас. В этом принципиальная разница между собакой и человеком.

Всегда честно признавай свои ошибки, это притупит бдительность начальства и позволит тебе натворить новые.

Джим сказал, будто пчелы не жалят дураков, только я этому не верю: я сам столько раз пробовал и они меня не кусали.

Когда-то это был хороший отель, но ведь и я когда-то был хорошим мальчиком.

Не будем чересчур привередливы. Лучше иметь старые подержанные бриллианты, чем не иметь никаких.

Человек — единственное животное, которое может краснеть и имеет для этого поводы.

Если рыжий занимает достаточно высокое положение в свете, его волосы называют золотисто-каштановыми.

Прежде всего нужны факты, а уж потом можно делать с ними что хочешь.

Я отказался участвовать в его похоронах, но послал очень вежливое письмо, в котором одобрил это мероприятие.

Когда у вас портятся часы, есть два выхода: бросить их в огонь или отнести к часовому мастеру. Первое — быстрее.