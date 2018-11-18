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18.11.2018
Тысячи французов «в желтом» бастуют против повышения цен на бензин

Автомобилисты по всей Франции облачились в желтые жилеты и протестуют против роста цен на топливо.

В субботу они вышли на всеобщую манифестацию против роста цен на топливо. Как сообщает RFI, в акции приняли участие более 200 тысяч человек.

В Савойе автомобилистка, которая везла дочь к врачу, запаниковала, когда протестующие стали стучать в окна ее машины, и сбила 50-летнюю участницу акции. Женщина скончалась на месте, виновница ДТП доставлена в больницу в состоянии шока. В Грассе (департамент Приморские Альпы) водитель пытался объехать манифестантов на кольцевой развязке и задел полицейского, который получил легкие ушибы, сообщает newsru.com.

В некоторых городах акция переросла в стычки с полицией, задержаны 24 человека. В Париже манифестанты заблокировали Елисейские поля со стороны Триумфальной арки. Еще около сотни протестующих находились возле Елисейского дворца. На видео телеканалов также видно, что участники акции в Париже бросали в полицейских файеры.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп ранее не этой неделе пообещал меры поддержки автовладельцам и малообеспеченным согражданам на общую сумму в полмиллиарда евро. Он также пообещал существенно расширить налоговую льготу, позволяющую работодателям платить специальные премии сотрудникам, которые используют личные автомобили для служебных поездок.

Для граждан с низкими доходами будут увеличены льготы на оплату электричества и газа, размер компенсации вырастет со 150 до 200 евро в год.

При этом премьер твердо заявил, что правительство не собирается снижать налоги на топливо и энергоносители, хотя именно они стали причиной массовых манифестаций.

 
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