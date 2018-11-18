Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Латынина: «Тоталитарные режимы прошлого не являются идеалом для Путина»
Зарядка для ума: который сейчас час?
Мінчук завязаў шалік скульптуры гарадовага – якой была рэакцыя міліцыі?
МИД Беларуси попытался уколоть премьера Армении
Прошли первые милицейские «Дожинки». Фотофакт
ФСБ вербовала сотрудника визового центра Великобритании, чтобы отправить в страну «пару россиян»
В декабре у белорусов будут две рабочих субботы и два выходных понедельника
Глава E&Y в Беларуси назвал провалом историю с IPO «Евроторга»
Своей нелепой ошибкой Лукашенко настроил премьер-министра Армении против себя
По БТ после гимна Беларуси показали бело-красно-белый флаг. Фотофакт
В Жабинке бывшего замглавы района отправили в колонию за махинации на «Дажынках»
Цифра дня. Сколько стоит проектирование сайта Лукашенко
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Лукашенко подтвердил самые пессимистичные прогнозы по БелАЭС
Невзоров: «Наш холостячок скользил между этими семейными парами с особым удовольствием»
«У обитателей Дроздов всегда было плохо с математикой и чувством реальности»
Почему белорусские гастарбайтеры меняют Россию на Польшу, хотя «московские господа платят больше панов»
Экс-жена друга детства Путина «заговорила»: «Он был Богом для меня»

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«От презрения до иронии». Реакции на визит Путина в Париж
«Если российский рубль обвалится». Финансист дал прогноз о девальвации в конце года
Реалити-шоу «Куклы» с участием ОМОНа: «Опозорились на весь мир»
Две стороны одного социально ориентированного государства
«Вы зря говорите, что в правительстве мало умных людей». Чалый и Карягин заступились за чиновников
Экономист рассказал, что ждет «Белшину» и другие советские предприятия в Беларуси
Почему белорусские гастарбайтеры меняют Россию на Польшу, хотя «московские господа платят больше панов»
Как «Школы: партнеры будущего» прижились в Беларуси
Лукашенко снова оправдывается. На этот раз из-за споров с Пашиняном
Что мы знаем о диабете и как не заболеть им
Холина ответила Высоцкой: Милая, вы вовремя вышли замуж за влиятельного режиссера
В Монако началась зачистка местного «русского мира»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Как носить белое и черное бикини: мастер-класс от «девушки без комплексов»
Солигорские монтажники и горняки напомнили властям о морали
Экс-кіраўнік КДБ, які палохаў беларусаў пацукамі, здае катэдж у Драздах
Кадр дня. С какими лицами смотрели на опоздавшего Путина Трамп, Макрон и их жены
Лопес показала «голое» платье, которое легко может сорвать ветер
Сара едет. В Исландию!
Как модель Playboy с 6-м размером бюста дразнит 7 миллионов подписчиков
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Комментарии
18.11.2018
Латынина: «Тоталитарные режимы прошлого не являются идеалом для Путина»

Международный обозреватель разбирается в тоталитарных режимах современности.

— Я уже как-то много раз говорила, что для Путина, на самом деле, идеалом, на мой взгляд, являются не тоталитарные режимы прошлого, — рассуждает Юлия Латынина на Эхе Москвы. — Потому что тоталитарные режимы – они реально были построены на том, чтобы догнать и перегнать Америку. Они реально верили в свою эксклюзивность и в то, что они будут суперсамые и суперхорошие. И это, собственно, такие режимы как Советский Союз и подкосило, потому что, ну как бы, опытным путем было видно, что они не превосходят Америку в части материальных благ.

Нынешний наш… Вот, я не знаю, как его назвать. Слово-то «квазитоталитарный режим» мне кажется очень сильным для этого. «Неототалитарный режим» — тоже неправильным.

А, вот, у Бориса Райтшустера, немецкого журналиста… Он написал прекрасную книжку, которая по-немецки называлась совершенно гениально «Демократура» (про Путина). А по-русски ее перевели очень плохо — «Путинократия». Да?

Вот, я бы сказала, что эти режимы — они демократурные (их можно назвать). Вот эти новыe неототалитарные демократуры — они совершенно по-другому устроены, они не стремятся доказывать, что они самые крутые. Нет, они говорят «Да, мы в дерьме, мы в соплях, мы такие вот бедные несчастные, но зато мы духовные». И, значит, по всему Ближнему Востоку, по всякой Боливии, по всякой Венесуэле, в том числе и по России, да, оказывается, что это не противоречит наблюдаемым результатам.

Да, конечно, мы в дерьме, да, конечно, у нас ничего не получается. Но это потому, что они против нас злоумышляют. А еще мы духовные. Ну да, конечно, мы духовные с рекордным числом пьяниц, бомжей и брошенных детей на душу населения.

Или, допустим, вот эти тоталитарные режимы прошлого были устроены так, что они никак не взаимодействовали с внешним миром, не считая того случая, когда они посылали туда танки. А эти режимы, наоборот, открыты — они экспортируют во внешний мир ресурсы и импортируют всё остальное, потому что иначе они просто не могут.

Вот, Путин тут попытался создать этот свой вместо Мерседеса машину. Сколько она там стоила, которую ему построили, вот этот личный членовоз? 22 миллиарда рублей в единственном экземпляре? И всё равно там саморезом привинчены болтики?

Значит, тоталитарные режимы прошлого — они, конечно, ставили железную стену, чтобы мозги не уезжали из страны, потому что им было важно, чтобы в стране были мозги, которые сделают, вот, всё это ужасное ядерное оружие, с помощью которого они уничтожат проклятый Запад.

А здесь ровно наоборот. На самом деле, несмотря на всё, что они разевают рот и хлопают, и грозятся красивыми картинками ракет, которые улетают во Флориду, конечно, они Запад уничтожать не хотят. Ну, потому что, ну, если они уничтожат Запад, где же их дети будут получать образование и куда же они будут уезжать на отдых к своим любовницам? И где же они будут хранить свои деньги в своих швейцарских банках?

И не будут же они бомбить свой собственный банк. Наоборот, они хотят, чтобы как можно больше людей уехало на этот Запад, как можно больше мозгов уехало. И чем ниже будет интеллектуальный уровень оставшейся массы, тем легче ими будет управлять.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5



Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY