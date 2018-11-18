Латынина: «Тоталитарные режимы прошлого не являются идеалом для Путина»

Международный обозреватель разбирается в тоталитарных режимах современности.

— Я уже как-то много раз говорила, что для Путина, на самом деле, идеалом, на мой взгляд, являются не тоталитарные режимы прошлого, — рассуждает Юлия Латынина на Эхе Москвы. — Потому что тоталитарные режимы – они реально были построены на том, чтобы догнать и перегнать Америку. Они реально верили в свою эксклюзивность и в то, что они будут суперсамые и суперхорошие. И это, собственно, такие режимы как Советский Союз и подкосило, потому что, ну как бы, опытным путем было видно, что они не превосходят Америку в части материальных благ.

Нынешний наш… Вот, я не знаю, как его назвать. Слово-то «квазитоталитарный режим» мне кажется очень сильным для этого. «Неототалитарный режим» — тоже неправильным.

А, вот, у Бориса Райтшустера, немецкого журналиста… Он написал прекрасную книжку, которая по-немецки называлась совершенно гениально «Демократура» (про Путина). А по-русски ее перевели очень плохо — «Путинократия». Да?

Вот, я бы сказала, что эти режимы — они демократурные (их можно назвать). Вот эти новыe неототалитарные демократуры — они совершенно по-другому устроены, они не стремятся доказывать, что они самые крутые. Нет, они говорят «Да, мы в дерьме, мы в соплях, мы такие вот бедные несчастные, но зато мы духовные». И, значит, по всему Ближнему Востоку, по всякой Боливии, по всякой Венесуэле, в том числе и по России, да, оказывается, что это не противоречит наблюдаемым результатам.

Да, конечно, мы в дерьме, да, конечно, у нас ничего не получается. Но это потому, что они против нас злоумышляют. А еще мы духовные. Ну да, конечно, мы духовные с рекордным числом пьяниц, бомжей и брошенных детей на душу населения.

Или, допустим, вот эти тоталитарные режимы прошлого были устроены так, что они никак не взаимодействовали с внешним миром, не считая того случая, когда они посылали туда танки. А эти режимы, наоборот, открыты — они экспортируют во внешний мир ресурсы и импортируют всё остальное, потому что иначе они просто не могут.

Вот, Путин тут попытался создать этот свой вместо Мерседеса машину. Сколько она там стоила, которую ему построили, вот этот личный членовоз? 22 миллиарда рублей в единственном экземпляре? И всё равно там саморезом привинчены болтики?

Значит, тоталитарные режимы прошлого — они, конечно, ставили железную стену, чтобы мозги не уезжали из страны, потому что им было важно, чтобы в стране были мозги, которые сделают, вот, всё это ужасное ядерное оружие, с помощью которого они уничтожат проклятый Запад.

А здесь ровно наоборот. На самом деле, несмотря на всё, что они разевают рот и хлопают, и грозятся красивыми картинками ракет, которые улетают во Флориду, конечно, они Запад уничтожать не хотят. Ну, потому что, ну, если они уничтожат Запад, где же их дети будут получать образование и куда же они будут уезжать на отдых к своим любовницам? И где же они будут хранить свои деньги в своих швейцарских банках?

И не будут же они бомбить свой собственный банк. Наоборот, они хотят, чтобы как можно больше людей уехало на этот Запад, как можно больше мозгов уехало. И чем ниже будет интеллектуальный уровень оставшейся массы, тем легче ими будет управлять.