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18.11.2018
Зарядка для ума: который сейчас час?

Который сейчас час, не всегда просто определить. Вот вам простая задача. Удачи!

Загадка

Через три часа до полудня останется вчетверо меньше времени, чем 13 часов назад оставалось до полуночи. Который сейчас час?

Ответ

Решение: 9 часов назад до полуночи оставалось столько же времени, сколько через три часа будет до полудня. По условию, если «отодвинуться» еще на 4 часа назад, то время до полуночи вырастет вчетверо. Значит, эти 4 часа (240 минут) составляют утроенное время от момента «12 часов назад» до 24:00.

Получаем, что 9 часов назад до полуночи оставалось 80 минут, то есть было 22:40, а сейчас - 7:40 утра следующего дня.

Автор загадки Дмитрий Максимов, опубликовано на ВВС

 
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