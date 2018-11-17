Как хороши замужние белоруски! Топ-6 финалисток «Миссис Беларусь-2018»

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17.11.2018
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Kp.by собрал фотографии с дефиле в купальниках участниц конкурса красоты, который прошел в Минске.

Все фото – Павел Мартинчик, kp.by

Напомним, что из 16 участниц в финал попали только 6: Инна Аниськевич, Надежда Дамковская, Кристина Мащенко-Кучинская, Любовь Матусевич, Татьяна Ринейская и Екатерина Сакович. Так решило жюри, в котором заседали известные белорусы: художник Владимир Цеслер, супермодель Екатерина Доманькова, модный дизайнер Иван Айплатов, «Мисс Мира - 2017 на инвалидной коляске» Александра Чичикова и ресторатор Вадим Прокопьев.

31-летняя Екатерина Сакович. Победительница конкурса «Миссис Беларусь-2018».

Татьяна Ринейская. «Первая вице-мисс».

36-летняя Кристина Мащенко-Кучинская. «Вторая вице-мисс».

26-летняя Надежда Дамковская.

32-летняя Инна Аниськевич.

28-летняя Любовь Матусевич.

 
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