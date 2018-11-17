Венедиктов: Путин может вернуть Японии острова из-за Крыма

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов прокомментировал встречу руководителей России и Японии в Сингапуре, где обсуждалось возможное заключение мирного договора между странами.

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– Я-то думаю, в отличие от многих скептиков, что Путин готов будет при определенных условиях, при определенном гарнире и при определенном соусе эти острова – Хабомаи, по-моему, это гряда небольшая и Шикотан – остров – вернуть Японии.

Но там будет еще обсуждение: а вот суверенитет чей? Если не полный японский, то там базы не должны быть, как это вывести из под договора с Америкой. Но это, конечно, конъюнктурная история, в которую, безусловно, вплетется история с Крымом и санкциями. Вот для чего это надо.

― …Действительно пробить блокаду или создать иллюзию пробивания?

― Ему важно пробить блокаду.

― А задача: и блокаду пробить и, говоря, Крым сохранить?

― Крым сохранить нет задачи, потому что он считает, что Крым генетически наш, природно наш. Он не ставит вопрос о потере Крыма, поэтому задача сохранения Крыма не стоит, я бы так сказал, как я понимаю его. Пробить блокаду. Дальше – большие размены.

Я напомню, если исходить из того, что я прав и его модель мира – это ялтинско-потсдамская, в чем она заключается? Она заключается в том, что давайте, ребята, все-таки вернемся к ялтинско-потсдамскому миру, послевоенному, где каждая великая держава – в данном случае были США и Советский Союз, а сейчас плюс Китай, Евросоюз… Поделим на сектора ответственности – внимание! – не на сектора, где мы буднем качать нефть или алмазы, а не сектора влияния. Мы будем отвечать за порядок на этом секторе.

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