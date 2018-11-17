Эксперт: «Мы живем в ситуации, когда между Беларусью и РФ строится граница, которой не было 20 лет»

Руководитель Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий прокомментировал Радыё Свабода инициативу России о создании международного пункта пропуска на совместной границе.

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На днях глава Смоленской области на встрече с премьером России Медведевым попросил создать международный пункт пропуска на границе с Беларусью и получил предварительное согласие от Медведева. Новый шаг – это лишь мелкое обстоятельство или элемент более широкой и долгосрочной тенденции?

– Мне кажется. что развертывание полноценной пограничной инфраструктуры – долгосрочная тенденция, – считает Арсений Сивицкий. – По сути, мы сейчас живем в новой ситуации, когда между Беларусью и Россией строится граница, которой не существовало более 20 лет.

Самое главное, что российская сторона не координирует эти действия со своими белорусскими партнерами – поэтому, к сожалению, мы не совсем понимаем логику, которой пользуются российские партнеры.

Когда в 2017 году ФСБ решила установить пограничную зону – одним из официальных мотивов была «безопасность». То есть создать некоего кардона, чтобы противостоять нелегальной миграции, наркотрафику и так далее. Но очевидно, что это риторическое обоснование.

Я все же рассматривал бы создание пограничной инфраструктуры на границе с Беларусью как один из элементов военно-политического давления. Следующий шаг – это создание международного пункта пропуска. Так недалеко и до визового режима между Россией и Беларусью.