МИД Беларуси попытался уколоть премьера Армении

МИД Беларуси отреагировал на заявление Никола Пашиняна о претензиях в адрес Александра Лукашенко.

– Видимо, исполняющий обязанности премьер-министра Армении возомнил себя международным прокурором, уполномоченным карать или миловать, — цитирует TUT.BY пресс-секретаря МИД Анатолия Глаза.

– Наверное, господин Пашинян пока не понял, что правила так называемой уличной демократии неприемлемы в большой политике. Жаль, надеемся, что со временем это пройдет, — сказал Анатолий Глаз.

Накануне Никол Пашинян заявил, что намерен потребовать объяснений от Александра Лукашенко в связи с обсуждением с Азербайджаном сложившейся в ОДКБ ситуации.

Своей нелепой ошибкой Лукашенко настроил премьер-министра Армении против себя