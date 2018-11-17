Лучший бомбардир в истории сборной России избил жену

Адвокат жены бывшего футболиста санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Александра Кержакова Миланы Тюльпановой заявил, что форвард избил его клиентку и перевел ей млн, боясь ее отца, а после смерти того потребовал вернуть деньги обратно.

Александр Кержаков с сыном и супругой Миланой

Адвокат жены Александра Кержакова Миланы Тюльпановой Александр Добровинский дал интервью «СтарХит», в котором рассказал неприятные для бывшего нападающего санкт-петербургского «Зенита» и сборной России подробности о его совместной жизни с клиенткой юриста.

По словам адвоката супруги Кержакова, находящейся в бракоразводном процессе с самым результативным футболистом в истории сборной России, Добровинский, по его словам, собрал достаточно доказательств аморального поведения Александра, которые собирается представить в суде.

«Я рассказал о том, как он избил Милану, когда она уличила его в изменах. Это было в Цюрихе, — поведал Добровинский.

— Чтобы загладить свою вину, поскольку он очень боялся папы Миланы, Александр перевел на ее счет $ 4 млн.

Кстати, на протяжении всей семейной жизни он регулярно пользовался связями отца, просил высокие должности. А спустя всего месяц после его смерти и рождения их сына Кержаков бросил Милану в тяжелейшей ситуации. Что наталкивает меня на мысль, что с его стороны это был брак по расчету.

Путем шантажа он стал требовать деньги обратно, и половину сумму Милана ему вернула. Всеми доказательствами его немужских поступков мы располагаем, а также и тем, что он дестабилизировал ее моральное состояние».

Супруга Кержакова является дочерью экс-члена Совета Федерации Вадима Тюльпанова, скончавшегося в 2017 году, пишет Газета.ру.

В октябре 2018 года суд вынес решение в пользу Миланы в вопросе о проживании ребенка находящейся в процессе развода пары и обязал Кержакова, ранее не допускавшего мать к сыну, вернуть ей ребенка.

В ответ на это решение Александр опубликовал в своем инстаграме фотографию, где он целует находящегося у него на руках сына Артемия, сопроводив ее пронзительным текстом.

«Сегодня петроградский суд Санкт-Петербурга вынес решение об обеспечительных мерах. Короче, постановил, что на время основных заседаний по определению места проживания ребенка, Артемий будет жить с мамой, — написал Александр.

— Отсюда ряд вопросов. Что это было? Как такое возможно? Как они вообще себе это представляют? Приставы и органы опеки вырвут ребенка 1,6 года у меня из рук?!

Они не понимают, что Тема будет плакать, что он никогда не видел эту «заботливую» маму, которая, не работая, даже не соизволила явиться сегодня на заседание суда!

Чем руководствовался суд? Интересами мамы, которая с февраля (а в нормальном состоянии так вообще никогда) не видела ребенка? Кто учел интересы маленького беззащитного ребенка?

Почему суд не обязал меня как отца, который живет с сыном полгода неразлучно, пропускать маму в присутствии психологов на встречи? Почему ребенка нужно вырвать из привычных условий и из рук родного человека, к которому он привык и от которого получает заботу и любовь?

Получается, что, руководствуясь судебным актом, сейчас будет осуществлено психологическое насилие над маленьким ребенком! Где закон, который защищает интересы ребенка? Где вообще закон? Где нормы международной конвенции?

И еще один вопрос. Откуда пьяная мать Миланы еще три недели назад знала, как закончится сегодняшнее заседание, совпадение?»

Кроме того, Кержаков попросил суд провести психиатрическую экспертизу своей супруги, однако на данный момент в этом бывшему футболисту было отказано.

«Суд отложил рассмотрение ходатайства о проведении Милане Кержаковой комплексной судебно-психиатрической экспертизы до получения судом всех запрошенных медицинских документов», — сообщил «Р-Спорт» со ссылкой на главу Объединенной пресс-службы городских судов Далью Лебедева.

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