Что говорят в кулуарах о политике западных стран на постсоветском пространстве

Самое интересное в международных мероприятиях — это не формальная часть, а кулуары. Когда удается в спокойной и доверительной обстановке обсудить со специалистами из разных стран актуальные вопросы…

Фото с сайта sn-plus.com

Недавно мне довелось побывать на одном из таких мероприятий и пообщаться со специалистами из стран «Восточного партнерства». Напомню, что это партнерство охватывает шесть постсоветских государств.

Из них только Беларусь не вовлечена в вооруженные конфликты. Поэтому особенно важно изучать опыт соседей, чтобы не повторять их ошибок. В том числе и не рассчитывать легкомысленно, что, как говорил Остап Бендер, «заграница нам поможет». Заграница помогает не всем, не всегда и исходя из собственных представлений о происходящем.

Во-первых, надо понимать, что жители стран ЕС и НАТО живут, как говорится, собственной повесткой дня. И постсоветским пространством практически не интересуются. А политические элиты Евросоюза от Восточной Европы устали. И если бы Россия продвигала свое доминирование в регионе не настолько явным и брутальным способом, то западные политики закрыли бы глаза и приняли бы кремлевский концепт о сфере привилегированных интересов России без особо активных возражений.

Но Москва пошла по привычному для себя пути: инициировала внутренние вооруженные конфликты и даже прямое вторжение в соседние страны, отгрызая у них куски территорий. Для Запада одностороннее и произвольное использование Россией насилия в качестве средства обеспечения своих интересов на постсоветском пространстве неприемлемо. Но это в общем. Исключение — Германия.

Во-вторых, немецкая политика в регионе не просто не находит поддержки. Мои собеседники прямо обвиняли берлинских политиков в готовности кормить кремлевского «крокодила» восточноевропейскими «антилопами». Приговаривая при этом: «Лишь бы не было войны». Германия — безусловный политический и экономический лидер ЕС.

Но при этом германские политики демонстрируют стремление избежать силовой конфронтации с Россией любой ценой. Можно провести прямую параллель с Мюнхенским сговором 1938 года, когда Франция и Британия «скормили» Гитлеру Чехословакию. И получили Вторую мировую войну. Все учат историю, но никто не учится у истории. Сейчас в роли Чехословакии — в какой-то мере Украина и Молдова.

На текущий момент постсоветские страны могут рассчитывать на последовательную ценностную позицию только Польши, Румынии, стран Балтии и Швеции, которые очень внимательно наблюдают за процессами в Восточной Европе.

В-третьих, американцы активны в регионе, они изучают Восточную Европу. Но понимают ее очень плохо. Вашингтонская политика сильно идеологизирована и зачастую проводится с игнорированием регионального контекста и конкретной ситуации исходя из неких штампов. Но США готовы признавать свои ошибки и работать над исправлением ситуации. Это интересная особенность американской политической культуры — брать ответственность за свои провалы и пытаться их исправлять.

В-четвертых, интересно, что крупным донором восстановления освобожденной территории Донбасса является далекая Япония. Токио выделил на проекты в регионе уже порядка миллиарда долларов. Американцы, кстати, тоже не жалеют денег. Евросоюз (со слов моих собеседников) не дал ничего.

В-пятых, международные организации типа ОБСЕ и ООН забюрократизированы, неразворотливы и поэтому предельно неэффективны. Любой более-менее значимый вопрос рассматривается месяцами. А когда решение принимается, оно зачастую уже неактуально из-за изменения обстановки. Поэтому и не могут выступать в качестве субъектов международной политики на современном этапе.

В-шестых, Россия отступает, столкнувшись с жесткой позицией. Не всегда речь идет о прямом военном столкновении. Но демонстрация того, что «наш бронепоезд стоит на запасном пути», резко увеличивает продуктивность переговоров с Кремлем. Поэтому военная мощь, решимость ее применять в случае необходимости — хороший аргумент в коммуникации с Москвой.

Собственно, большинство из перечисленного секретом не является. Но когда представители нескольких постсоветских стран, опираясь на собственный горький опыт, повторили это, то ты начинаешь понимать, что речь идет не об ошибке, а о специфике политики западных стран на постсоветском пространстве.

К нему относится и Беларусь. Поэтому нам стоит внимательно изучать опыт соседей и прислушиваться к их мнению. Конечно, делая при этом свои выводы.

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