Прошли первые милицейские «Дожинки». Фотофакт

В Светлогорском центре культуры министр внутренних дел Игорь Шуневич вручил руководителю подшефного хозяйства «Хутор Агро» ключи от нового трактора.

О «Дожинках-2018» сообщает пресс-служба МВД.

— Сегодня к празднику тружеников села мы причисляем и себя — ведь наш эксперимент удался! — отметил Шуневич.

РСУП «Хутор Агро» перешло в ведение уголовно-исполнительной системы МВД лишь в начале года. Руководители обеих сторон усматривали следующую перспективу сотрудничества: для милиции это обеспечение системы продуктами, для предприятия – гарантированные рынки сбыта. Кроме того, по программе ресоциализации в хозяйство были трудоустроены более 60 человек из ЛТП и 8 осужденных.

На «Дожинках» министр внутренних дел вручил дипломы и подарки передовикам труда. Но не сообщается, были ли среди них бывшие осужденные или люди из ЛТП.

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