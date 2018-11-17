ФСБ вербовала сотрудника визового центра Великобритании, чтобы отправить в страну «пару россиян»

Сотрудники ФСБ получили доступ к инфраструктуре британского визового центра TLSсontact, а также попытались завербовать одного из работников, чтобы тот помог обеспечить беспрепятственное получение виз «паре человек» без лишних проверок.

Об этом говорится в совместном расследовании The Insider и The Bellingcat.

Журналисты, как они утверждают, поговорили с бывшим работником TLScontact Вадимом Митрофановым (имя изменено — прим.), который рассказал, что у ФСБ был «доступ ко всем видеокамерам внутри визового центра» через систему СОРМ-2. Сотрудники спецслужб якобы пытались устроить в визовый центр «своего сотрудника», а потом вышли на Митрофанова и заставили его подписать соглашение о сотрудничестве, оказывая давление на его беременную жену и его мать.

В одном из разговоров с Митрофановым сотрудники ФСБ якобы сообщили ему, что собираются отправить в Британию «пару человек».

«По словам Митрофанова, ФСБшник, называвший себя Андреем, хотел добиться того, чтобы нужные ему паспорта попали напрямую в консульство без проверки в визовом центре и без того, чтобы в TLScontact вообще оставались какие-либо следы рассмотрения этих документов», — говорится в публикации.

Это произошло весной 2016 года, и уже через несколько месяцев Петров и Боширов впервые появились на территории Великобритании, отмечает The Insider.

Журналисты The Insider обратились в британское консульство за комментарием, где им ответили, что «TLScontact выполняет исключительно административную роль». Сотрудники консульства заверили, что визовый центр не играет никакой роли ни на одном из этапов процесса принятия решений.

В 2017 году Митрофанов вывез семью заграницу и попросил убежища в США. Узнав об отравлении в Солсбери, Митрофанов, по его словам, обратился в ФБР, где рассказал подробнее о своих контактах с ФСБ, однако те посоветовали ему передать информацию в ЦРУ или MI6.

«Митрофанов не знал, как связаться с ЦРУ, но отправил свои данные на горячую линию MI5. Ответа оттуда не пришло», — отмечает The Insider.

В сентябре британские прокуроры обвинили двоих россиян, Александра Петрова и Руслана Боширова, в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипалей и его дочери Юлии. По мнению Лондона, Петров и Боширов являются сотрудниками ГРУ.

После этого россияне появились в эфире телеканала Russia Today, где отвергли свою причастность к деятельности российских спецслужб и заявили, что на самом деле занимаются бизнесом в области спортивного питания. Свой визит в Англию они объяснили желанием посмотреть на шпиль знаменитого Солсберийского собора.

Bellingcat и The Insider выпустили серию расследований, из которых следует, что настоящее имя Петрова — Александр Мишкин, а Боширова — Анатолий Чепига. Журналисты выяснили, что они оба являются сотрудниками ГРУ, которые в 2014 году получили звание Героя России за военные подвиги.

Что все узнали про сотрудников ГРУ за последние месяцы?