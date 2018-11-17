«Организаторы Давоса объяснили Путину, что он теперь не только вор, но и изгой»

Один из учеников 10 «А» школы № 20 в поселке Таежный Красноярского края на перемене написал на доске «Путин вор».

Это случилось 12.11.2018, а на следующий день учительница истории и обществознания Евдокия Ковалева попыталась объяснить школьникам, что они натворили.

Фото vk.com/ubezhishe_mrzlk

«Президент наш, которому 10 «А» нанес вчера глубочайшее оскорбление, и за которое в советское время был бы расстрел, шлет вам привет», — звенящим от возмущения голосом произнесла учительница и предъявила газету «Ангорская правда» с передовицей под заголовком «Привет от президента».

На что одна из учениц возразила, что Путин шлет привет не им, а Богучанску, поскольку передовица была посвящена победе Фонда развития Богучанского района в конкурсе президентских грантов. «Чо он для нас сделал, для Таежного?» — задала встречный вопрос педагогу продвинутая десятиклассница. На что учительница ответила асимметрично, вполне в духе и стилистике Владимира Путина: «Хочешь быть учителем, закончи пединститут, отработай 60 лет, как я, тогда вставай и говори!»

Поставив на место продвинутую школьницу, педагог Ковалева продолжила «разбор полетов».

«Вы должны быть благодарны, что я не раскрутила это дело, не вызвала полицию, где быстро бы установили, кто это сделал, — объяснила школьникам возможные последствия их поступка педагог Ковалева. — А тем или тому, кто это написал, я советую: напишите это слово, запечатайте в конверт и пошлите. Я вам подскажу адрес: Москва, Кремль, администрация президента. Там быстренько вылетят сюда и разберутся. У Путина телохранители есть! Его охраняют. А какой-то ученик или ученица 10 «А» вдруг обвиняет его в воровстве. У вас есть доказательства?!»

Поскольку ни один из учеников 10 «А» не закончил пединститут и не проработал 60 лет, то никто из них не получил права ответить педагогу Ковалевой. Поэтому осталось неизвестным, есть ли у них конкретные доказательства того, что Путин – вор, или для них это утверждение является общеизвестным фактом, трюизмом, который и доказывать как-то неловко.

После того как видео этой дискуссии попало в сеть, школьники и студенты в разных городах России стали писать на досках в своих аудиториях «Путин вор», то есть это стало флешмобом. К акции присоединились школьники города Гусиноозерского в Бурятии, Краснодара, студенты Университета имени Лобачевского в Нижнем Новгороде и Московского геолого-разведочного техникума.

Пока в российских общеобразовательных учреждениях развернулась вышеописанная содержательная дискуссия на тему «Ху из мистер Путин?», за пределами страны по этому поводу, похоже, уже близки к консенсусу. Европейский суд признал политический мотив в многочисленных задержаниях Алексея Навального и велел России выплатить ему 50 тысяч евро. Последний раз Европейский суд увидел политический мотив в действиях российских властей в случае с трехдневным пребыванием в Бутырке Гусинского, которое произошло 17 лет назад.

Тут можно было бы сказать несколько сочувственных слов по поводу зрения судей Европейского суда. Но тема колонки иная, поэтому зафиксируем главное: Европейским судом признано, что в России есть политические репрессии. То есть вердикт суда означает, что Путин – диктатор и душитель свободы.

Еще одно определение для Путина было вынесено 13.11.2018 в Сингапуре, куда президент России прибыл для участия в саммитах АСЕАН и Восточноазиатском. Когда он по своему обыкновению хамским образом опоздал на встречу с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном, тот не стал послушно дожидаться Путина, как это делали на протяжение многих лет все мировые лидеры, включая Папу римского и королеву Великобритании, а хладнокровно и деловито отменил встречу. То есть спокойно дал понять Путину и всему миру, что российский президент – хам и невежа.

В эти же самые дни организаторы экономического форума в Давосе попросили трех путинских олигархов, Дерипаску, Вексельберга и Костина, не отравлять своим присутствием этот крупнейший мировой экономический саммит. Медведев и Чубайс немедленно обиделись и заявили, что в таком случае от России вообще никто не поедет. Очевидно, что отсутствие России в Давосе — это знаковое событие.

И это послание вовсе не трем олигархам, а персонально тому, кто почти два десятилетия укрепляет воровской режим. То есть организаторы Давоса объяснили Путину, что он теперь не только вор, но и изгой.

Период процветания и благоденствия для путинского режима закончился. Наступила осень, и события внутри России и за ее пределами, как облетающие осенние листья, открывают голое безобразие того, что сотворил Путин со страной, которой он правил почти 20 лет.