Глава E&Y в Беларуси назвал провалом историю с IPO «Евроторга»

Управляющий партнер ООО «Эрнст энд Янг» (белорусская структура E&Y, Ernst & Young) Павел Лащенко, выступая в Палате представителей, назвал попытку «Евроторга» выйти на IPO в Лондоне провалом.

Лащенко отметил, что если частная компания не смогла этого сделать, то и госкомпании тем более это будет нелегко. Топ-менеджер считает, что надо рассматривать такие проекты как сражение, битву за инвестиции.

2. Топ-менеджер E&Y сравнил инвестклимат со спальней и процитировал Библию

Управляющий партнер ООО «Эрнст энд Янг» Павел Лащенко, выступая в Палате представителей на тему инвестклимата, заявил о важности человеческого капитала. Он обратил внимание, что даже в спальне главное не мебель, а люди.

Лащенко заявил, что его цель на посту управляющего партнера «Эрнст энд Янг» — воспитать для Беларуси как минимум 100 финансовых директоров.

Управленец считает, что в бизнесе должны быть патриоты Беларуси. Свою мысль он проиллюстрировал цитатами из Библии. Например, такой: «Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со Мною, тот расточает». Это слова из текста от апостола Матфея. Лащенко пояснил, что это в том числе об уважении президента, с которым работаешь в этой стране. Также надо уметь работать в команде, идти не революционным путем, а эволюционным.

3. Лащенко предлагает найти зарубежного эксперта, которому бы доверял Лукашенко

Управляющий партнер ООО «Эрнст энд Янг» Павел Лащенко, выступая в парламенте, заявил, что для улучшения инвестклимата и привлечения инвестиций нужен в том числе независимый зарубежный эксперт.

Он считает, что такой человек не должен постоянно проживать в Беларуси и зависеть от местных чиновников. Также ему должен доверять президент. Как найти такого инвестора, управляющий партнер не знает. Он обратился к парламентариям, сказав, что они ближе к президенту и знают лучше, как найти такого человека.

4. Представитель E&Y предлагает отправлять на учебу за рубеж под гарантии родственников

Управляющий партнер ООО «Эрнст энд Янг» Павел Лащенко в своей речи в Палате представителей заявил, что нужно посылать специалистов за рубеж для получения дополнительного образования.

Лащенко рассказал про опыт Казахстана. Например, там отправляют учиться за границу под гарантию отцов или близких родственников, чтобы человек потом не остался в другой стране, а вернулся. Еще Казахстан практикует различные материальные поощрения для вернувшихся. И одним из условий для такого человека является пятилетняя отработка в госструктуре.

По словам Лащенко, отучившийся за рубежом специалист вполне может помогать своим сокурсникам вести бизнес в Беларуси. Топ-менеджер подчеркнул, что нужно работать на страну, а не только на свой карман.