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Экономика
17.11.2018
intex-press
Что можно было купить в Беларуси на среднюю пенсию пять лет назад и сейчас

Средний размер пенсий в нашей стране за последние пять лет снизился примерно на 55 долларов в эквиваленте. Но купить на свою месячную «получку» пенсионеры сегодня могут больше.

Intex-рress посмотрела, как изменились пенсии и их покупательная способность за последнюю пятилетку.

Фото Intex-press

В ноябре в Беларуси в очередной раз повысили пенсии – в среднем на 5%. Это третье повышение пенсий в этом году, всего же с начала года «получки» пенсионеров выросли на 23%: больше, чем за все три предыдущих года вместе взятых!

Нестабильность

В целом средняя пенсия в белорусских рублях выросла за последние пять лет на 78%, отстав в росте от средних зарплат на 6%. А вот в долларах белорусские пенсионеры, как, впрочем, и работающие граждане, сильно потеряли из-за серьезного роста курса доллара, который за пять лет подорожал более чем в два раза.

И если бы не рекордный рост пенсий в этом году, то можно было бы говорить о снижении их покупательной способности. Однако по факту, потеряв больше 50 долларов в пенсии за пять лет, белорусские пенсионеры стали… богаче. Как так получилось?

Пенсии росли быстрее инфляции

Рост покупательной способности белорусских пенсий объясняется снижением инфляции в стране. В 2013 году цены в магазине росли быстрее пенсий: годовая инфляция в Беларуси превысила 18%, в то время как пенсии за год увеличились примерно на 16%. В 2014 году пенсионерам и вовсе пришлось туго: цены в стране росли втрое быстрее, чем пенсии. Но постепенно уровень инфляции в Беларуси снижался, достигнув в 2017 году исторического минимума. В итоге в 2018 году рост пенсий почти в пять раз опередил рост цен в магазинах.

Больше всего за пять лет, судя по данным Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, увеличился средний размер социальной пенсии, меньше всего выросла пенсия по инвалидности.

В планах – рост

Судя по планам правительства, останавливаться на достигнутом оно не собирается: по планам средний размер пенсии в Беларуси должен составлять 40% от средней зарплаты. Предполагалось, что данный показатель будет достигнут уже в этом году, но в связи с серьезным ростом зарплат заветной цифры достигнуть так и не удалось.

Следовательно, рост пенсий должен продолжиться и в 2019-м. Остается надеяться, что и инфляция останется на запланированном депутатами уровне и не съест рекордный рост пенсий и зарплат.

Инфографика: Петр Карасюк

 
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