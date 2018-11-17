Своей нелепой ошибкой Лукашенко настроил премьер-министра Армении против себя

Никол Пашинян намерен потребовать объяснений от Александра Лукашенко в связи с обсуждением с Азербайджаном сложившейся в ОДКБ ситуации.

Об этом исполняющий обязанности премьер-министра Армении 16 ноября заявил в беседе с журналистами, сообщает News.am.

– Это примерно то же самое, как если бы например я пригласил какого-либо иностранного посла страны, не являющейся членом ОДКБ, и рассказал ему о заседании, прошедшем в формате закрытых дверей. Я удивлен тем, что человек, занимающий статус руководителя государства на протяжении 30 лет, мог позволить себе подобный шаг. И я, конечно, должен потребовать объяснений от президента Беларуси и не только от президента Беларуси, – сказал Пашинян.

12 ноября на встрече с послом Азербайджана Александр Лукашенко внезапно стал рассказывать ему о том, как прошла встреча Совета ОДКБ в Астане, и дал совет премьер-министру Армении, который настаивает, что генсеком организации должен быть избран их представитель:

– Никол Пашинян должен просто в правительстве разобраться с ситуацией, потому что эта страна сегодня возглавляет ЕАЭС, наш экономический союз, и ОДКБ — очень большая нагрузка на страну, которая находится в таком переходном периоде. И справится ли Армения? Если Никол Пашинян разберется и даст нам ответ, это будет в Санкт-Петербурге.

Пикантность ситуации была в том, что Азербайджан не только не входит в ОДКБ, но и считается главным врагом Армении.

Событие напомнило инцидент 2010 года, когда Александр Лукашенко не дочитал справку, где указывалось, что министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле является геем, и при личной встрече заявил ему: «Лесбиянки пусть будут, а пид…ов за город в резервации».