В Жабинке бывшего замглавы района отправили в колонию за махинации на «Дажынках»

В Жабинке 16 ноября огласили приговор по обвинению бывшего заместителя председателя Жабинковского райисполкома в коррупции.

Как сообщает пресс-служба Брестского областного суда, суд признал бывшего зампреда виновным в превышении власти и служебных полномочий, совершенных должностным лицом, занимающим ответственное положение, и назначил 5 лет лишения свободы в колонии усиленного режима.

Ему также запретили на 5 лет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных обязанностей и функции представителя власти. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Обвиняемому вменялось несколько эпизодов противоправной деятельности.

С марта 2014 по ноябрь 2016 года бывший чиновник неоднократно требовал у главы одного из крестьянских хозяйств региона дать ему бесплатно свекловичный сахар. Фермер не спорил и за это время передал замглавы района 104 мешка продукции.

Летом 2016 года на расчетный счет управления сельского хозяйства райисполкома поступили 5512 рублей премии по итогам республиканского смотра-конкурса. Обвиняемый перечислил 10 подчиненным руководителям сельхозпредприятий региона по 551 рублю, а затем потребовал каждого передать ему по 250 рублей. Двое из них согласились и поделились с бывшим зампредом премией.

Кроме того, бывшему чиновнику вменялись махинации на областных «Дажынках» в 2016 году, которые проходили в Дрогичине. Он отвечал за питание и организацию выезда делегации на фестиваль. Об обслуживании представителей района обвиняемый договорился с одним из предприятий Жабинки. Когда ему сообщили окончательную стоимость услуг, он попросил директора завысить сумму, а разницу отдать ему продукцией.