Бабич: РФ не делала Беларуси никаких предложений о размещении военной базы с 2015 года

Разговоры на эту тему российский посол назвал «длинным политическим сериалом о размещении некой военной российской базы».

— Могу заявить следующее: с 2015 года никто ни в открытом режиме, ни в закрытом режиме никаких предложений о размещении российской военной базы в Беларуси не делал, — цитирует БЕЛТА Михаила Бабича.

Дипломат напомнил, что в 2012-2015 годах НАТО вело активную политику, начиная от расширения на Восток до размещения различных военных объектов вблизи границ Союзного государства.

— Тогда вырабатывались различные решения о симметричном ответе на эти действия, — пояснил посол.

По словам Бабича, вопрос размещения в Беларуси российской военной базы неактуален.

— С политической повестки этот вопрос нужно снять и исходить из тех военных реалий, которые сегодня существуют.