«Это беззаконие». Шуневичу и властям Минска предлагают убрать скульптуру городового

На платформе petitions.by появилась петиция, авторы которой просят ликвидировать «металлического истукана», который, по их мнению, провоцирует жителей и сотрудников милиции на неадекватные действия.

В петиции говорится о том, что скульптура царского городового несколько раз становилась предметом агрессии жителей Минска.

«Хоть до настоящего вандализма в отношении этого малохудожественного произведения дело не дошло, — отмечают авторы обращения. — Беспрецедентные действия сотрудников внутренних дел, заставивших несовершеннолетнего гражданина под угрозой возбуждения административного преследования за якобы хулиганство, извиняться перед истуканом (!), подтверждают необходимость избавиться от скульптуры, как от фактора, нарушающего общественное спокойствие».

Петицию планируется направить в Мингорисполком и МВД.

По состоянию на 20.00 16 ноября, обращение подписали 120 человек.

Как силовики спровоцировали белорусов извиняться перед памятниками

Тем временем в соцсетях вторые сутки продолжается флешмоб под названием «Прости меня, памятник!»

«Памятник пожарному я дергала за колокол. Вообще можно расценивать как сексуальное домогательство», пишет в Фейсбуке Юлия из Бреста

Журналист Змитер Лукашук обращает внимание на то, что у Незнакомки, которая сидит на скамейке Михайловском сквере Минска, одна грудь и коленка светлее другой.

«Прычына простая: пасвятлела яе ад таго, што яе пастаяннага лапаюць... усе, хто заўгодна. Прысядуць на лаву побач з Незнаёмкай і давай! — написал Лукашук в Фейсбуке. — Думаю, што гэта не менш злоснае адміністрацыйнае правапарушэнне, чым пляснуць па чугуннай мордзе гарадавога. Лагічна будзе, калі самым бліжэйшым часам пільныя сталічныя міліцыянты адшукаюць усіх цяруноў цыцкі Незнаёмкі і не толькі на іх пратаколы складуць, але і прымусяць на камеру прабачэння ў дзяўчыны прасіць. А потым відэа на сайце МУС размесцяць. А то нейкі сэксізм атрымліваецца ў падыходах і падвойныя стандарты, ну».

Поротников: «То, что мы видим на съемках — это безусловное беззаконие»

Руководитель проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников назвал съемки извиняющегося подростка перед «городовым» беззаконием и дискредитацией милиции.

«То, что установлено у здания МВД, памятником не является, потому как не посвящено ни событию, ни персоналии. Это малая архитектурная форма. И ответственность должна наступать только в случае её незаконного повреждения или уничтожения, — написал аналитик на своей странице в Фейсбуке. — То, что мы видим на съемках — это безусловное беззаконие. Ещё в придачу и демонстративное. Которое должно наказываться как минимум увольнением из органов как исполнителей, так и лица, отдавшего соответствующее явно незаконное указание».

По мнению Поротникова, отдать такой приказ в системе МВД мог только один человек — министр.

«Все это часть игры в несчастных таких ласковых проевропейских либералов во власти, которых гнобят все эти противные ретрограды Шуневичи и Вакульчики, — полагает эксперт. — Разводка рассчитана в первую очередь на ЕСовских чиновников. Мол, проклятые силовики смотрите че творят. Но вот если Европа поможет усилить позиции наших либералов — то ретроградов загоним под веник вмиг!

Да и помочь-то можно запросто: подвинуть те же вопросы демократии и прав человека с 3-го места в беларуско-европейской повестке дня на 33-е. На время, ненадолго конечно. Пока условного Шуневича не победим. А потом сразу отсыпем всем демократии полные карманы. И прав человека за шиворот навалим. Если кто забыл, то второй год не могут согласовать цели партнерства Беларусь-ЕС. Потому как, со слов иконы нашего либерализма, европейцы повключали туда неприемлемых для властей положений. С учетом потрясающей гибкости беларуской власти, перечень неприемлемых для неё условий не такой уж и длинный».

Поротников отметил, что произошедшее не имеет никакого отношения к противостоянию внутри режима, а является прямой попыткой манипуляции европейскими чиновниками со стороны официального Минска.

«По какой причине это понадобилось именно сейчас? На ум приходит только одна идея: президентские выборы. Которые власть планирует провести по максимально жесткому сценарию. Если западники начнут возмущаться, то Шуневич станет козлом отпущения: и радужный флаг ему припомнят, и этот случай, и чего там еще будет», заключил эксперт.