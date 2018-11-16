Почобут: «Ах, как они ненавидят все «эти интернеты»!»

Анджей Почобут — об истории учительницы музыкальной школы в Подлабенье, которая завершилась хэппи-эндом.

«Её вернули на работу и все так, как бы ее никто не увольнял, — пишет Почобут в Фейсбуке.

Ах, как они ненавидят все «эти интернеты»! То ли дело раньше было. Уволил и забыл. В лучшем случае газета тиражом пару тысяч экземпляров напечатает. Повозмущается. И что? Это ж вражиный голос! Кто его слушать будет?

А теперь?

А теперь сети социальные, дискуссии, форумы, порталы… Чуть что не так —и поднимается волна недовольства. Она-то, может быть, и рассосется. Через пару часов появится фото какого-нибудь умилительного котика. И смотришь — ушла аудитория, болотце успокоилось и вернулось в свое привычное состояние.

Ну, а что, если нет? Если оно возьмет и не успокоится!

Сами_знаете_кому страшновато.

Власть, которая чувствительна к угрозам, хорошо усвоила, что наша ситуация, при всей её монументальной стабильности, может перевернуться совершенно неожиданным образом. И как раз из-за какого-то социального пустяка.

Не такие режимы на этом поскользнулись.

Скажем, в Тунисе, правил себе президент (имя которого сейчас никто и за границей уже и не вспомнит) вот уже 24 год. Всё у него было схвачено. Оппозиции никакой, СМИ под каблуком… А тут обидели анонимного нелегального, к тому же, торговца. Он себя публично сжег. И понеслось…

Или на Украине побили студентов и на тебе — Майдан.

Так в Тунисе и раньше торговцев обижали, а в Украине били студентов… Но в этот раз почему-то не прокатило.

И вот этот страх —а вдруг не прокатит, и довлеет нынче над властью.

Стала она пугливой и при признаках народного интернет-возмущения может дать задний ход. Мол, царь милостив, за униженных и оскорбленных заступается.

Здравствуй, время «пугливого Лукашенко»!»