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16.11.2018
Валерий Томилин
К забастовке педагогов Литвы присоединились детские сады

Больше сотни учреждений образования Литвы участвуют в бессрочной забастовке.

Забастовка началась 12 ноября.  За 5 дней акции количество учреждений, которые принимают в ней участие, выросло в 21 раз и достигло 105, сообщает delfi.lt.

Сначала бастовали школы, но некоторые детские сады тоже решили присоединиться. Родителям предлагают по возможности оставлять детей дома, хотя обещают обеспечить питанием и уходом тех, кто приведет детей в сады.

Участники забастовки говорят, что новая система оплаты для педагогов в Литве несправедливая и непрозрачная. Многие учителя получают разную зарплату за одну и ту же работу, а зарплаты выросли не так и сильно. По их словам, всему виной то, что «министерство не позаботилось о проведении реорганизации школ» и требуют переработать систему оплаты.

«Салідарнасць» недавно писала о зарплатах на популярных и высокооплачиваемых профессиях Литвы. Оказалось, что средняя зарплата «на руки» учителей – около 700 евро, а воспитателей – 566 евро (до сентябрьской реформы, в результате которой они еще выросли).

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В связи с акцией протеста Министерство образования и науки экстренно собрало рабочую группу, которая в течение двух недель должна предложить исправления к системе оплаты педагогов. В следующий четверг бастующие встретятся с министром образования и науки Юргитой Петраускене. Министерство пообещало прислать специалистов в те учреждения образования, в которых возникли проблемы с новой системы оплаты.

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