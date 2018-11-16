Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
К забастовке педагогов Литвы присоединились детские сады
Как выглядит памятник ОМОНу в Витебске. Фотофакт
Алименты от безработных родителей привяжут к БПМ
Настаўніцу музыкі, якая вучыла дзяцей пры ліхтарыках, вярнулі на працу
Лукашенко торпедирует приглашения в Ригу – а его все упрашивают
Бережков: за «Прессбол» обидно, хайпанули на маразме
Путин позвонил Лукашенко
Обложка дня. Флаг перетягивают
Каму служыць (мінаючы Аляксандра Рыгоравіча) міністар Шуневіч?
Беларусы і расіяне: ці адзіны народ?
Еноты, которых посчитали бешеными, оказались просто пьяными
Случай в Госдуме: депутат попытался засунуть палец в ухо коллеге-единороссу
Дэвид Хокни стал самым дорогим художником из ныне живущих
Футбол. Беларусь обыграла Люксембург и теперь одной ногой в плей-офф Лиги наций
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«Если российский рубль обвалится». Финансист дал прогноз о девальвации в конце года
«У обитателей Дроздов всегда было плохо с математикой и чувством реальности»
Невзоров: «Наш холостячок скользил между этими семейными парами с особым удовольствием»
Романчук: «Частному иностранному инвестору дали по башке и забрали его собственность»
Лукашенко кусает локти, что не полетел в Париж?

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Почему белорусские гастарбайтеры меняют Россию на Польшу, хотя «московские господа платят больше панов»
Как «Школы: партнеры будущего» прижились в Беларуси
Лукашенко снова оправдывается. На этот раз из-за споров с Пашиняном
Что мы знаем о диабете и как не заболеть им
Шевцова: «Станут ли олигархи революционерами?»
У Чижа забирают «Динамо»
Холина ответила Высоцкой: Милая, вы вовремя вышли замуж за влиятельного режиссера
В Монако началась зачистка местного «русского мира»
Как молодые белорусы получают «военник» без службы в армии
«В белорусской армии есть только один президент, и имя его — Владимир Владимирович Путин»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Экс-кіраўнік КДБ, які палохаў беларусаў пацукамі, здае катэдж у Драздах
Услышали зов Лукашенко? Восемь овец из Литвы через лес сбежали в Беларусь
Через сколько минут после старта торгов был продан редчайший розовый бриллиант
Кадр дня. С какими лицами смотрели на опоздавшего Путина Трамп, Макрон и их жены
Лопес показала «голое» платье, которое легко может сорвать ветер
Сара едет. В Исландию!
Как модель Playboy с 6-м размером бюста дразнит 7 миллионов подписчиков
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Политика
16.11.2018
Петр Гайдук
Лукашенко торпедирует приглашения в Ригу – а его все упрашивают

В пятницу экс-президент Латвии Гунтис Улманис напомнил главе Беларуси при личной встрече в Минске о приглашении в Ригу.

Фото shutterstock.com

– Мой коллега (действующий президент Латвии) высказал это предложение, с министром иностранных дел Беларуси тоже вчера говорили, что в Риге вы должны побывать, – сказал Гунтис Улманис.

– Обязан, – цитирует краткий ответ Александра Лукашенко его пресс-служба.

Поехать в столицу Латвии глава Беларуси мог еще в мае 2015 года, когда там проходил саммит «Восточного партнерства». Но тогда через дипломатические каналы Минску дали понять, что визит Лукашенко нежелателен. Беларусь на саммите представил глава МИД Владимир Макей.

Только в феврале следующего года Лукашенко вычеркнули из черного списка невъездных в Евросоюз. После этого латвийские власти принялись активно зазывать его в гости.

Осенью 2017 года посол Латвии в Беларуси Мартиньш Вирсис рассказал, что Лукашенко получил личные приглашения приехать в Ригу, а также в Брюссель – на очередной саммит «Восточного партнерства». Но глава государства там так и не появился.

В июле этого года о готовящемся официальном визите Лукашенко в Ригу рассказал уже Макей.

И вот глава Беларуси получил очередное настойчивое приглашение от экс-президента Латвии. Но конкретных обещаний так и не дал.

Обиделся?

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 2.1 (оценок:7)



Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY