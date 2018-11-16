Бережков: за «Прессбол» обидно, хайпанули на маразме

Бывший главный редактор «Прессбола», а ныне спортивный директор Федерации хоккея Владимир Бережков покритиковал родную газету.

На сайте издания появился фрагмент интервью с тренером Владимиром Крикуновым.

– Недавно вы сказали, что хоккеем должны руководить хоккеисты, а не генералы...

– Имел в виду Рачковского. Не понимал этого человека. Хотя в прежние времена у руля федерации были два совсем других генерала. Умнейший Наумов, а до него — Бородич. Они не вникали во внутреннюю кухню, а обеспечивали хоккей материально. Появление «Минск-Арены», вступление в КХЛ — это все заслуга Наумова. А когда мы попали на Олимпиаду, так тренировались по ночам. Одно занятие в двенадцать ночи, второе в шесть утра. Требовалось питание и так далее. Так Наумов решал эти вопросы на раз-два! А сейчас Дуайеру говорят, как нужно тренировать. И Рачковский любил рассуждать о том, о сем...

– Нынче федерацию возглавляет Геннадий Савилов...

– Он играл у меня, еще молодой парень... Но я слышал, что реально там всем управляет Бережков, а Савилов как бы находится при нем. Не знаю, правда это или нет, но если да... Что это за глава федерации, который потерял бразды правления? Если ты председатель, так будь им! А Бережков — инициативный парень, но он журналист. Одно дело писать в газету, наезжать на всех. Другое — делать дело.

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Владимир Бережков на своей странице в Фейсбуке не оставил эти слова без внимания.

– Пипец! Владимир Васильевич, ну как же так! Рачковский и Дуайер в одном, простите, абзаце. И за «Прессбол» обидно, хайпанули на очевидном маразме. Ради красного словца не пожалеем и... Короче, так скажу: все это либо слишком глупо, либо просто подло, – написал спортивный директор Федерации хоккея.