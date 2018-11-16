Лукашенко подтвердил самые пессимистичные прогнозы по БелАЭС

Но по-прежнему отказывается признать свою ошибку.

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В пятницу глава государства произнес слова, которые подтвердили пессимистичные прогнозы по поводу атомной станции в Островце.

Но прежде напомним, что Александр Лукашенко говорил о целесообразности строительства первой белорусской АЭС. В 2011 году он заявил: «Мы уйдем от импорта электроэнергии и будем значительную часть ее поставлять на внешние рынки».

В 2012-м глава государства отметил: «Построив АЭС, мы откажемся от 5 миллиардов кубометров газа».

Прошли годы, первый энергоблок атомной станции в Остравце планируют ввести в эксплуатацию уже в конце 2019-го. И что же говорит Лукашенко на совещании за год до начала работы АЭС?

«В 2018 году мы впервые полностью отказались от импорта электроэнергии».

То есть это оказалось возможным и без атомной станции. Но не эти слова главы государства были самими страшными (цитируется по его пресс-службе).

«Правительством должен быть разработан четкий и реалистичный план расширения направлений использования электроэнергии в промышленности, аграрной сфере, транспорте, IT-секторе, ЖКХ, быту и других областях… Мощностей для наращивания электропотребления сегодня у нас хватает, а скоро будет больше».

Из этого заявления напрашивается два вывода. Во-первых, власти, похоже, уже сами не верят, что энергию с БелАЭС удастся импортировать в другие страны – Лукашенко об этом и не заикается.

Во-вторых, за год до запуска атомной станции они, вероятно, не представляют, куда будут девать излишки электроэнергии.

Своими словами Лукашенко подтверждает самые пессимистичные прогнозы: заявления о целесообразности строительства АЭС были политическими и не подкреплялись расчетами специалистов. Неспроста глава государства теперь заговорил о реалистичном плане по использованию электроэнергии.

Не только он, но и другие чиновники бросали в народ популистские заявления. Еще в мае этого года Владимир Семашко повторял: «Когда мы введем АЭС, мы будем покупать примерно на 5,5 млрд кубометров газа меньше».

В сентябре замминистра энергетики Ольга Прудникова фактически опровергла эти слова: «Несмотря на ввод АЭС, мы не прогнозируем существенного изменения объемов потребления природного газа», «В сфере производства теплоэнергии доля газа существенно не изменится».

БелАЭС, похоже, станет еще одним памятником эпохи Лукашенко – эпохи, когда из-за непродуманных действий миллиарды долларов выбрасывались на ветер.