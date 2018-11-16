Путин позвонил Лукашенко

Глава России провел телефонный разговор с белорусским коллегой.

Как сообщает сайт Кремля, Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили график предстоящих контактов. Напомним, в предыдущий раз президенты виделись неделю назад в Астане на саммите ОДКБ.

Как дополняет БЕЛТА, еще они «обсудили наиболее актуальные вопросы белорусско-российской повестки дня, а также взаимодействие на интеграционных площадках».

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