Пингвины, панды и овощи с прилавков Комаровского рынка – все из шоколада. В это сложно поверить, но да

«Салiдарнасць» побывала в Национальном историческом музее, часть помещений которого в эти дни наполнены ароматом какао и ванили: в Минске проходит уникальная выставка «Искусство шоколада».

– Идея родилась в Гонконге, где впервые проходила такая выставка. Мы подхватили, решили создать подобное у нас, – поделился куратор проекта «Искусство шоколада» в Беларуси Михаил Филимонов. – Автором этих творений является шоколатье, который обучался этому искусству в Гонконге. В течение четырех месяцев он с командой белорусских специалистов создавал экспонаты. Все окончательные формы – это его заслуга.

Как рассказал собеседник «Салiдарнасцi», в стенах Национального исторического музея была временно открыта шоколадная мастерская, где создавались экспонаты – эксклюзивно для Минска, из шоколада белорусского производства и местных поставщиков.

На создание пингвинов, панд, эйфелевой башни, рояля и других предметов экспозиции было израсходовано более двух тонн шоколада. Примечательный момент: чтобы воссоздать точные копии овощей и фруктов, которые продают на Комаровке, шоколатье летним утром ездил на рынок, чтобы купить и снять слепки с бульбы, цыбули, капусты и хрустящих огурчиков «с бабушкиной грядки».

Отметим от себя, что в галерее и правда начинает работать гормон радости: ароматы какао и ванили стоят повсюду. С экспонатами хочется фотографироваться, рассматривать детально. Кое-что дают и потрогать.

Ну а поработать с шоколадом можно тут же на мастер-классах. Детям, как и желающим взрослым, выдают панно и фломастеры, наполненные разноцветным шоколадом, и показывают, как создавать свои авторские съедобные открытки.

К новогодним праздникам организаторы обещают создать большую шоколадную елку. Так что холодными днями и вечерами не проходите мимо, – хорошее настроение здесь: )