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Общество
16.11.2018
Салiдарнасць
«Расслоение белорусского общества на богатых и нищих набирает обороты»

Собрали реакцию пользователей на новость о росте благосостояния граждан страны.

Карикатура Сергея Ёлкина, DW

Реальные располагаемые доходы населения в январе-сентябре выросли на 7,8% к аналогичному периоду прошлого года, сообщает Белстат.

Новость вызвала нервную реакцию на дискуссионной площадке talks.by.

«По ходу, я не белорус...»

«Это из рубрики «Новости из параллельной галактики»? Ах да, выборы же на носу. Ща всё цвести и колоситься будет».

«Сколько можно демонстрировать такой явный стеб над народом?»

«Если вспомнить вчерашнюю новость про падение модальной зарплаты (размер зарплаты, наиболее часто встречающийся в ряду распределения численности работников по размерам начисленной зарплаты – С.), то можно сделать вывод, что расслоение общества на богатых и нищих набирает обороты».

«Знаем этих белорусов, и как растет их благосостояние за счет других белорусов – тоже знаем».

«Никто из моих друзей и родственников не стал больше зарабатывать, что не скажешь о ценах на продукты, которые начали стремительно расти».

«Реальные доходы выросли у чиновников, красных командиров и директоров кладбищ. Но это далеко не все белорусы».

«О каких доходах речь, если 100% заработка уходит на питание...»

«Достойная зарплата – это когда уже нужно получать следующую, а ты еще предыдущую не истратил».

«Модальная зарплата падает по сравнению с прошлым полугодием, предприятия (даже в Минске) месяцами не выплачивают зарплату, долги по коммуналке растут как снежный ком, дыра в ФЗСН размером с озоновую, а благосостояние растет. Кипит мой разум возмущенный, такое впечатление, что нас пытаются свести с ума».

«Мне вот тут пришло 4 миллиона сообщений с одним вопросом: когда, наконец, мы будем получать достойную зарплату? По-моему, это просто спам!»

«У обитателей Дроздов всегда было плохо с математикой и чувством реальности»

 

 
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