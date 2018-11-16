Еноты, которых посчитали бешенными, оказались просто пьяными

Департамент полиции города Милтон (Западная Вирджиния, США) сообщил, что два енота, у которых подозревали бешенство, на самом деле оказались пьяными.

В течение некоторого времени они питались забродившими яблоками, сообщает N+1.

О странно ведущих себя «шатающихся» енотах полиции сообщили жители Милтона: судя по комментариям на странице департамента, один из них даже пытался перелезть через ограду и упал. Офицеры отправились на поиски животных и обнаружили у енотов признаки не бешенства, а интоксикации алкоголем. Полицейские предположили, что виной тому — забродившие яблоки, которыми питались животные.

Полиция не сообщает подробностей о том, действительно ли животных проверили на бешенство, чтобы исключить его. Еноты не пострадали: после недолгого нахождения в участке их отпустили на волю. При этом офицеры уточнили, что жителям все равно необходимо быть бдительными и сообщать обо всех странно ведущих себя уличных животных.

Енот вскарабкался на крышу небоскреба, заставив выдохнуть тысячи людей. Фотофакт