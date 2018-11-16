Крепкого хозяйственника во главе холдинга Лукашенко сменил молодым экономистом. Кто она такая?

Холдинг «Бобруйскагромаш», один из крупнейших производителей сельскохозтехники, доверили 38-летней Надежде Лазаревич. Почему это стало возможным?

В этом году ключевые посты в белорусском правительстве заняли люди 35-45 лет. И вот тенденция на омоложение дошла до крупных холдингов.

Фото со страницы Надежды Лазаревич в Фейсбуке

Почему сменили руководителя «Бобруйскагромаша»?

Холдинг, выросший с Бобруйского завода машин для внесения удобрений, является крупнейшим производителем сельскохозяйственных машин и приспособлений в странах СНГ и Балтии. С 2012 года в его состав входит ряд предприятий: «Бобруйсксельмаш», «Оршаагропроммаш», полоцкий «Проммашремонт», «Технолит Полоцк», Молодечненский станкостроительный завод, «НИИстромавтолиния», «Агропромстроймаш».

Бывший гендиректор холдинга Александр Еремеев. Фото газеты Вечерний Бобруйск

Несмотря на усилия правительства, несколько лет назад холдинг входил в число самых убыточных предприятий страны. В 2017 году «Бобруйскагромаш» сократил чистый убыток почти на 40% – до 17,6 миллионов белорусских рублей.

В этом году холдинг впервые за несколько лет сработал с положительной рентабельностью продаж, но все равно ниже запланированного. Объяснялось это большими кредитными долгами и задолженностью со стороны покупателей.

Между тем Александр Лукашенко был в курсе ситуации. В августе она заехал на «Оршаагропроммаш» и пообщался с гендиректором холдинга Александром Еремеевым.

Еремеев и Лукашенко, август 2018 года. Фото пресс-службы главы государства

Тот попросил главу государства помочь в реструктуризации долгов (их накопилось на 50 миллионов рублей): «Подготовлен проект указа, согласован с министрами. Получится экономический эффект в Br10,2 млн. Мы денег лишних не просим, только отсрочка».

Лукашенко поручил Администрации президента срочно разобраться в этом вопросе и внести предложения. Закончилось тем, что Еремеева, значительную часть жизни проработавшего на предприятии, решили сместить – в этом году ему исполнилось 60 лет.

Почему сделали ставку на Надежду Лазаревич?

Фото со страницы Надежды Лазаревич в Фейсбуке

Надежда Лазаревич родилась в 1980 году, получила в БГЭУ два высших образования – экономическое и юридическое. В последние годы она работал первым заместителем гендиректора ООО «Салео», производящим гидравлику для мобильной техники (сельскохозяйственной, лесной, коммунальной, подъемно-транспортной).

Холдинг был создан с согласия Лукашенко, а его руководителем стал известный бизнесмен Александр Шакутин.

Фото со страницы Надежды Лазаревич в Фейсбуке

Помимо основной работы Лазаревич неоднократно проводила экскурсии на ультрасовременном заводе в Дзержинском районе для белорусских и зарубежных делегаций. Чиновников возили туда как на образцовое предприятие.

В январе 2017 года она вошла в состав белорусской делегации, которая отправилась с главой государства в Египет для налаживания сотрудничества.

Несколько месяцев назад Лукашенко публично похвалил холдинг «Салео»: «Примеры есть хорошие. Возьмите Александра Шакутина. У нас с гидравликой всегда были проблемы. Он взялся за это, и худо-бедно мы имеем неплохую гидравлику. А это огромный пласт импортозамещения».

Надежда Лазаревич представляет, какая примерно ситуация на «Бобруйскагромаше» – холдинг «Салео» поставлял туда оборудование.

Управленец была знакома с другими проектами Шакутина, у нее завязались дружеские отношения с певицей Аленой Ланской из продюсерского центра «Спамаш».

На вручении наград на теннисном турнире. Холинг «Салео» спонсировал Белорусскую теннисную федерацию, которую до недавнего времени возглавлял Шакутин. Фото tennis.by

Муж Надежды Лазаревич – бизнесмен, на странице которого в социальной сети указано, что когда-то он работал экономистом в министерстве экономики. Пара воспитывает дочь.