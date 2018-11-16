«Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»

Вторая часть саги Джоан Роулинг вышла в прокат (осторожно, спойлеры).

У входа в зал IMAX — аттракционное кино смотреть надо в соответствующей проекции — встретила знакомую из кинопрокатной компании: говорит, надо посмотреть кино, которое порвет кассу. Хитроумная Роулинг, воспитав в своей гаррипоттеровской вселенной не одно поколение, занялась фантастическим просвещением и мобилизацией новых фанатов. Похоже, всерьез и надолго. В новой франшизе пять фильмов. Над третьей главой уже кипит работа.

Режиссером продюсеры Warner Bros. вновь позвали Дэвида Йетса, снявшего четырех Поттеров и одного Тарзана. Действие разворачивается в Нью-Йорке за 70 лет до того, как мальчик со шрамом с платформы 9 и 3/4 отправился в школу магии. Ошибаются те, кто считает, что Роулинг сочиняет приквел к Поттериане. Нет, она планомерно и последовательно пытается строить и расширять свою вселенную.

Не удивлюсь, если рано или поздно эта вселенная с волшебниками, маглами и сверхмощными злодеями поглотит нашу муторную реальность. И целые поколения эмигрируют в параллельный мир фэнтези под крылышко Ордена Феникса.

В подкладке «волшебного зверинца» Роулинг — старофранцузские бестиарии, а также «Книга вымышленных существ» Борхеса, в которых Природа превращается в арену борьбы добрых и злых сил. Но писательница и сценаристка Джоан Роулинг в своем новом волшебном вояже не намерена углубляться под мрачные средневековые своды, обнаруживая опасную связь между миром телесным и духовным, науки и теологии, языческими божествами, богочеловеками и фантастическими тварями. В новом мифе звучат не только библейские и гетевские мотивы, но и политические отсылки, порой слишком прямолинейные.

Двадцатые. Европа. В центре вихреобразного сюжета снова Ньют Саламандер, ученый магозоолог, описывающий и спасающий от злобных маглов волшебных животных. Тот самый ботан Саламандер, который написал любимый учебник Поттера.

Его причудливые твари, когда-то убежавшие из чемоданчика и всполошившие Нью-Йорк, в безопасности: ухожены и обласканы в его просторном доме. Зато сам Ньют вновь окажется на самом острие конфликта между волшебниками и немагами.

С первой же захватывающей и пригвождающей вас к креслу сцены — побега из мрачной тюрьмы выдающегося злодея и волшебника Грин-де-Вальда — зрителя втягивают в воронку головокружительных, в прямом смысле слова, неописуемых событий.

Грин-де-Вальд, белесый разноглазый злодей в воплощении Джонни Деппа — неотразимый, отвратительный и харизматичный вождь, — собирает в Париже сторонников. Его цель — доказать превосходство волшебников над обычными людьми. По сути, это фашистская доктрина превосходства высшей расы на низшими.

Люди Грин-де-Вальда «зачищают» для него одну из роскошных парижских квартир, убивая даже ребенка. Тут-то он и проговаривается: «Не обязательно уничтожать всех, нам же будет нужна и прислуга». Грин-де-Вальд — фюрер нового времени, он не бьется в истерике, не кричит. Он тих и спокоен, он убеждает.

Для толпы сомневающихся, которых волшебник именует «братьями и сестрами», находит единственно верные слова: свобода, доверие, братство. Во время своей речи на стадионе он просто живописует страшные картины войны и Апокалипсиса, который уже рядом, на расстоянии вытянутой руки. Он призывает каждого выбрать, на чьей он стороне. Зачем Грин-де-Вальду волшебная палочка? Он нашел другой способ властвовать над миром — разделяй!

Авторы второго тома «Фантастических тварей» создают на экране волшебное варево из разных жанров: от готического триллера до фэнтези, сказки, бульварного чтива и газетной заметки из рубрики: «Невероятно, но факт». Сочиняя сценарий, Роулинг вмешивала в тесто сказочного сюжета острую начинку из проблем современного мира: помимо ксенофобии здесь и толерантность (закон запрещает смешанные браки волшебников и неволшебников), и патологическая недалекость правительства и спецслужб.

Продуманное визуальное решение напоминает картинки из старинной книги. Мир волшебства сшивается из сотен подробностей, буквально испещрен компьютерными эффектами. И главных персонажей в нем так много, что нетрудно запутаться. Среди них еще не старый, но уже мудрый учитель по защите от темных сил в школе Хогвартс Альбус Дамблдор (Джуд Лоу), зоолог Ньют Саламандер (Эдди Редмэйн), обычный пекарь Якоб Ковальски (Дэн Фоглер) и его возлюбленная волшебница Куинни Голдштейн (Элисон Судол) и ее сестра, следователь Магического департамента Тина Голдштейн (Кэтрин Уотерстон).

Есть еще меланхолическая девушка-оборотень Нагини (Клаудия Ким), превращающаяся в гигантского змея. И, наконец, несчастный Криденс (Эзра Миллер). Его все ищут, потому что он обскур (волшебник, подавивший магические способности, которые превратились в мощнейшую, неуправляемую силу). А еще разнообразные маги и маглы с трудной судьбой и запутанными родственными связями, мракоборцы, морские драконы и нюхли, а также детеныши нюхлей.

Ощущение, что мчишь по красочному лабиринту, переполненному магическими персонажами. Рядом с некоторыми удается затормозить, рассмотреть и даже полюбить. Другие — моргнуть не успеешь — остались далеко позади. Сама перенасыщенная история гнется под тяжестью бесчисленных микросюжетов, деталей и отскоков в прошлое.

И когда в финале действие обрывается буквально на полуслове, понимаешь, что весь этот карнавал — лишь экспозиция, преамбула к следующим сериям.

Тем не менее уже очевидно: «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» — симфония невероятного в пяти частях будет исполняться на протяжении ближайших лет. А значит, заклинания, зельеварение, алхимия и сон разума, рождающий милых и отвратительных чудовищ, под овации, обожание и шелест купюр миллионной армии фанатов будет продолжаться. Так что моя приятельница права: «Твари» в очередной раз порвут кассу.