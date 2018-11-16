Футбол. Беларусь обыграла Люксембург и теперь одной ногой в плей-офф Лиги наций

Сборная Беларуси вечером 15 ноября выиграла в гостях у команды Люксембурга в Лиге наций.
Голевым дублем отметился полузащитник Станислав Драгун.
Люксембург – Беларусь – 2:0 (Драгун, 37, 54)
Гол Станислава Драгуна в ворота сборной Люксембурга#СборнаяБеларуси #БелыяКрылы #LUXBLR #ЛигаНаций pic.twitter.com/PbzkMOB05X— АБФФ (@BelFootFeder) 15 ноября 2018 г.
Дубль Стаса Драгуна!#СборнаяБеларуси #БелыяКрылы #LUXBLR #ЛигаНаций pic.twitter.com/FYuA3vgjYT— АБФФ (@BelFootFeder) 15 ноября 2018 г.
В другом матче группы 2 лиги D сборная Молдовы обыграла Сан-Марино – 1:0.
Турнирная таблица после пяти туров выглядит так:
Беларусь – 11 очков
Люксембург – 9
Молдова – 8
Сан-Марино – 0
В последнем туре 18 ноября сборная Беларуси сыграет в Сан-Марино, а Молдова примет на своем поле Люксембург.
Напомним, только победитель группы выйдет в плей-офф Лиги наций. А там нужно будет оказаться сильнее двух соперников, чтобы попасть на чемпионат Европы-2020.