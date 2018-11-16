Футбол. Беларусь обыграла Люксембург и теперь одной ногой в плей-офф Лиги наций

Сборная Беларуси вечером 15 ноября выиграла в гостях у команды Люксембурга в Лиге наций.

Голевым дублем отметился полузащитник Станислав Драгун.

Люксембург – Беларусь – 2:0 (Драгун, 37, 54)

В другом матче группы 2 лиги D сборная Молдовы обыграла Сан-Марино – 1:0.

Турнирная таблица после пяти туров выглядит так:

Беларусь – 11 очков

Люксембург – 9

Молдова – 8

Сан-Марино – 0

В последнем туре 18 ноября сборная Беларуси сыграет в Сан-Марино, а Молдова примет на своем поле Люксембург.

Напомним, только победитель группы выйдет в плей-офф Лиги наций. А там нужно будет оказаться сильнее двух соперников, чтобы попасть на чемпионат Европы-2020.