Почему белорусы не ходят к врачам

В среднем на одного белоруса приходится 18-20 посещений поликлиники в год. В то же время большинство людей трудоспособного возраста по несколько лет не ходят даже на профилактические осмотры. Что их отпугивает?

Очереди

Среди неприятных сторон в работе поликлиник, которые косвенно влияют на качество услуг, в лидерах — длительное ожидание. Отчасти оно обосновано тем, что поликлиники обслуживают слишком много пациентов.

Хотя немалая часть взрослых посещает врача в крайних случаях, медработники перегружены работой, потому что поликлиники зачастую выполняют роль еще и социальных клубов для тех, у кого много свободного времени, в том числе пенсионеров, которым часто больше негде встречаться для совместного времяпрепровождения.

— На загружанасць уплывае яшчэ і спажывецкі экстрэмізм — калі чалавек ідзе ў паліклініку пры мінімальных цяжкасцях са здароўем, — отмечает эксперт в сфере здравоохранения, врач-реаниматолог Андрей Витушко.

Бюрократия

Система работы поликлиник с пациентами устроена так, что в итоге усложняет, казалось бы, простые процедуры. Ради одной справки человек обходит несколько кабинетов. Но ради «несерьезных» причин часть населения не готова тратить уйму времени и сил.

— Чалавек, якому трэба пайсці ў паліклініку да лекара ці нават проста здаць аналізы, разумее, што на адзін візіт да лекара ён страціць паўдні. Таму шмат хто да апошняга не ідзе ў медустанову, а церпіць да таго часу, калі трапіць у бальніцу з сур’ёзнымі ўскладненнямі. Ён, можа быць, сходзіць у прыватны медцэнтр, калі грошы дазваляюць, — объясняет Андрей Витушко.

Работа врачей на показатели

Доверие к медицине подрывают и неправильно поставленные диагнозы, например, когда вместо гриппа врач указывает в карточке ОРВИ, чтобы не портить статистику или не получить выговор сверху за высокий процент заболеваемости. Порой медики вынуждены ориентироваться на спущенные сверху планы и сложившуюся статистику, а не на конкретный случай пациента.

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