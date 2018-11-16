Хватило ли Бресту 1000 лет, чтобы построить город-сад для туристов и контрабандистов?

Ответ на этот вопрос, можно узнать на Форум регионального развития, который пройдет в Бресте 17 ноября. Его тема «Как поднять регионы».

Форум проводит движение за мирные перемены «Говори правду».

1000 лет — достаточно ли, чтобы сделать город удобным для граждан? Нет. Ведь город — это живой, постоянно меняющийся организм. Чтобы построить в нем комфортную для жителей жизнь, нужно прилагать постоянные усилия. Кому и как?

Эти вопросы и планируют решить участники форума. Целый день все желающие, эксперты, местные лидеры, представители власти будут сообща искать решения сложных вопросов, делиться опытом, консультировать, рассматривать идеи и предложения.

Упор — на роли горожан в построении города.

«Уже сегодня в Бресте есть инициативы, которые берут на себя ответственность и активно принимают участие в социально-экономической, культурной жизни региона. Велосипедное сообщество, например, делает город удобным для всех, экологи стоят на страже здоровья людей, представители товариществ собственников создают уют в наших дворах, малый и средний бизнес увеличивает количество рабочих мест... И все же, сделать предстоит еще очень много», — отмечают для Свободных новостей организаторы.

Участники планируют обсудить, как наладить механизм диалога между властью и обществом, как сделать гражданскую инициативу и самоуправление основой решения людских проблем, как брестчане могут влиять на решения городских властей при реализации генерального плана развития и как сделать так, чтобы малый и средний бизнес, развиваясь, помогал решать социальные вопросы.

Будет также затронута жилищно-коммунальная проблематика.

«Ведь где-где, а тут всегда полно проблем. Ждать, пока сделает государство, — не лучший вариант, но какие вопросы решать первыми и как сделать общество в этом партнером, мы обсудим вместе с главами товариществ собственников и международными экспертами», — отмечают организаторы.

«Вы зря говорите, что в правительстве мало умных людей». Чалый и Карягин заступились за чиновников

Выступить сможет каждый. На примерах будет показано, как общими усилиями граждане могут добиться простых, но важных решений: заасфальтировать улицу, которая была вся в ямах 20 лет, привести детскую площадку в порядок, сделать двор доступным.

«С самыми важными проблемами, удачными предложениями и решениями мы продолжим работать и после форума. Вместе с гражданами и нашими экспертами разработаем предложения, которые будут представлены местной власти, Палате представителей, министерствам», — обещает «Говори правду».

***

Следующие Форумы регионального развития пройдут в Бресте 17 ноября по адресу Дзержинского 50 и в Гродно 24 ноября по адресу Лидская 1 (центр «Галактика»).