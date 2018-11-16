Фотожабы: «Кладем на снег и на совесть!»

«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.
Как выпускников школ, которые не поступили и не трудоустроились, записывают в «тунеядцы»
Работа «Арена-Сити» частично приостановлена
МВД опубликовало видео извиняющегося перед милицией подростка, ударившего памятник городовому. Байнет отреагировал
Экономист: В лучшем случае лет через десять Беларусь сможет достичь уровня жизни Польши или Литвы
Глава государства заявил о необходимо развивать производство «умного высокоточного оружия»
Навального не выпустили на заседание ЕСПЧ из-за штрафа по делу «Кировлеса», который он оплатил
В Сингапуре полицейские заставили Путина пройти через рамку металлоискателя. Он «зазвенел»
Гудков: «Сегодня расстрел за «Путин – вор» – смешно, а завтра – страшно»
Невзоров: «Наш холостячок скользил между этими семейными парами с особым удовольствием»
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«Передайте Лукашенко, мы еще потерпим»