Фотожабы: «Кладем на снег и на совесть!»

«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.

Как выпускников школ, которые не поступили и не трудоустроились, записывают в «тунеядцы»

Работа «Арена-Сити» частично приостановлена

МВД опубликовало видео извиняющегося перед милицией подростка, ударившего памятник городовому. Байнет отреагировал

Экономист: В лучшем случае лет через десять Беларусь сможет достичь уровня жизни Польши или Литвы

Глава государства заявил о необходимо развивать производство «умного высокоточного оружия»

Навального не выпустили на заседание ЕСПЧ из-за штрафа по делу «Кировлеса», который он оплатил

В Сингапуре полицейские заставили Путина пройти через рамку металлоискателя. Он «зазвенел»

Гудков: «Сегодня расстрел за «Путин – вор» – смешно, а завтра – страшно»

Невзоров: «Наш холостячок скользил между этими семейными парами с особым удовольствием»

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«Передайте Лукашенко, мы еще потерпим»