В Гродненском районе за фото уроков при свете фонарика уволили учительницу

Зацепило! Реакция чиновников удивляет.

Фото Анатолий Мышкевич

В Гродненском районе учительнице сельской музыкальной школы предложили уволиться по собственному желанию. Причиной послужило то, что педагог опубликовала фото занятий детей при свете фонарика.

Как сообщает TUT.BY, ученикам музыкальной школы в агрогородке Подлабенье приходится вот уже несколько месяцев подряд заниматься в помещении, где нет света. Преподаватели говорят, что проблему местная власть и районный отдел культуры пообещали решить буквально на днях, но пока дети на занятия ходят с фонариками.

В отделе культуры Гродненского райисполкома журналистов заверили, что педагогу давали указания проводить занятия по нотной грамоте в здании местной библиотеки. По словам учительницы, там не всегда было место для юных музыкантов.

В этой истории удивляет быстрота реакции чиновников: в первой половине дня появляется публикация о занятиях музыкой при свете фонарика, а к вечеру становится известно об увольнении учителя.

Как, собственно, вызывает недоумение и сама реакция на произошедшее. Вся «вина» педагога заключается в том, что она осмелилась рассказать об условиях, в которых вынуждены заниматься дети.

Как тут не вспомнить историю о минской гимназии №31, прогремевшей на всю страну скандалом о загоне в БРСМ. И руководство учебного заведения, и Минобразования отказались от расследования инцидента, а предположительная героиня скандального ролика продолжает работать на своей должности.