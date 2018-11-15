Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Развітанне з Уладзіславам Ахроменкам – 17 лістапада ў Мінску
Ці вырасьлі заробкі навукоўцаў на 200%, як абяцаў Лукашэнка?
Захочет ли Вашингтон лишний раз дразнить Кремль возобновлением контактов с Минском?
Польша и Латвия – лидеры по росту ВВП в Европейском союзе
Слово года. «Делом Скрипалей» навеяно
Почему российские суды прощают домашних тиранов
Карикатура дня. «Президент приказал нам долго гнать велосипед»
Экономист: В лучшем случае лет через десять Беларусь сможет достичь уровня жизни Польши или Литвы
Следователи из Мяделя просят суд «не взирать на другую структуру, которая стоит за этим делом»
Борьба с коррупцией в Литве: до двух тысяч евро за предупреждения
Почему белорусские гастарбайтеры меняют Россию на Польшу, хотя «московские господа платят больше панов»
В телеге сегодня. «Кадыров, разговаривающий с пистолетом, — это идеальное начало кошмарной ночи»
Беларуская Праваслаўная Царква: перарваны шлях да аўтакефаліі
Профессор МГИМО: «Народ начинает «понимать»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«От презрения до иронии». Реакции на визит Путина в Париж
Остановился «вонючий» завод в Светлогорске: «Китайцев изгнали, а они забрали компьютерный мозг»
Две стороны одного социально ориентированного государства
Как носить белое и черное бикини: мастер-класс от «девушки без комплексов»
«Если российский рубль обвалится». Финансист дал прогноз о девальвации в конце года

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Что мы знаем о диабете и как не заболеть им
Шевцова: «Станут ли олигархи революционерами?»
Заико: Путину Лукашенко сейчас не нужен
У Чижа забирают «Динамо»
Холина ответила Высоцкой: Милая, вы вовремя вышли замуж за влиятельного режиссера
В Монако началась зачистка местного «русского мира»
У Лукашенко в СНГ появился серьезный оппонент – назревает открытый конфликт
Невролог: «Инсульт помолодел. Теперь это болезнь среднего возраста 35+»
Как «БелДжи» за год потерял 10 тысяч автомобилей
Шесть мифов о насморке. Почему не помогут прогревание и чесночный сок
«Коммунистический взгляд на сексуальную жизнь привел к резкому росту изнасилований»
Как молодые белорусы получают «военник» без службы в армии
«В белорусской армии есть только один президент, и имя его — Владимир Владимирович Путин»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Через сколько минут после старта торгов был продан редчайший розовый бриллиант
Как изнутри выглядит новое здание Верховного суда стоимостью несколько миллионов долларов
Кадр дня. С какими лицами смотрели на опоздавшего Путина Трамп, Макрон и их жены
Как блогер уличил крупного застройщика в обмане Лукашенко
Лопес показала «голое» платье, которое легко может сорвать ветер
Сара едет. В Исландию!
Как модель Playboy с 6-м размером бюста дразнит 7 миллионов подписчиков
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Политика
15.11.2018
Наталья Колесниченко, Завтра твоей страны
Захочет ли Вашингтон лишний раз дразнить Кремль возобновлением контактов с Минском?

От чего зависит, приведет ли возобновившийся интерес США по отношению к Беларуси к активному сотрудничеству.

Недавние визиты помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Уэсса Митчелла и представителей американского исследовательского сообщества говорят о возобновлении выстраиваемых с 2014 года отношений Минска и Вашингтона после затишья, последовавшего с началом президентства Дональда Трампа.

— Сейчас отношения возвращаются к той линии, которая была заложена после 2014 года. Актуализируются старые темы, например, санкции, и поднимаются новые — вопросы безопасности. Все визиты, которые были в последнее время, можно привязать именно к вопросам безопасности в регионе, — такую позицию высказал директор института «Палітычная сфера» Андрей Казакевич во время дискуссии «Новый этап в белорусско-американских отношениях?».

Продолжение статьи читайте здесь.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 1 (оценок:1)



Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY