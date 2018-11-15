Захочет ли Вашингтон лишний раз дразнить Кремль возобновлением контактов с Минском?

От чего зависит, приведет ли возобновившийся интерес США по отношению к Беларуси к активному сотрудничеству.

Недавние визиты помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Уэсса Митчелла и представителей американского исследовательского сообщества говорят о возобновлении выстраиваемых с 2014 года отношений Минска и Вашингтона после затишья, последовавшего с началом президентства Дональда Трампа.

— Сейчас отношения возвращаются к той линии, которая была заложена после 2014 года. Актуализируются старые темы, например, санкции, и поднимаются новые — вопросы безопасности. Все визиты, которые были в последнее время, можно привязать именно к вопросам безопасности в регионе, — такую позицию высказал директор института «Палітычная сфера» Андрей Казакевич во время дискуссии «Новый этап в белорусско-американских отношениях?».

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