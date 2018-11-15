Польша и Латвия – лидеры по росту ВВП в Европейском союзе

Опубликованы новые данные о росте европейской экономики.

Представлен новый доклад Eurostat о 20 странах ЕС за третий квартал 2018-го. За год ВВП Польши вырос на 5,7%, а Латвии – на 5,5%, и это лучший результат. Об этом сообщил delfi.lv.

За ними следуют Венгрия (5% повышения), Словакия (4,6%), Румыния (4,1%), Кипр (3,6%), Болгария (3%) и Литва (2,7%). В крупнейшей в ЕС экономике, Германии, годовой рост составил 1,2%, а в третьем квартале зарегистрирован спад на 0,2%.

Лидеры по росту в третьем квартале – Румыния (1,9%), Латвия (1,8%) и Польша (1,7%). Литовский ВВП за этот период упал на 0,4%.

Среднегодовой рост ВВП в странах ЕС относительно третьего квартала 2017 года – 1,9%.

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