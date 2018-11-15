Слово года. «Делом Скрипалей» навеяно

По версии Оксфордского словаря.

Прилагательное toxic (токсичный, ядовитый) стало словом 2018 года. Как сообщается на сайте словаря, оно стало «идентификатором для самых обсуждаемых тем года».

Напомним, в прошлом году «словом года» словаря стало «youthquake». Дословно это «молодежетрясение» (по аналогии с earthquake — землетрясением). Сам словарь толкует это слово как «политическое пробуждение» миллениалов (еще одно новое слово, определяющее поколение людей, родившихся после 1981 года).