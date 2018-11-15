Самые длинные ноги Голливуда

Весь мир завидует этим знаменитостям не только потому, что они популярны и красивы, но, скорее, из-за всем очевидного факта – длины ног.

Ума Турман

Муза Тарантино часто комплексовала по поводу своих длинных ног и высокого роста. Уму Турман редко можно увидеть на высоких каблуках, а на мероприятия она чаще надевает длинные платья, которые скрадывают ее рост и скрывают ноги. И это при том, что в свои 48 актриса находится в прекрасной физической форме.

Николь Кидман

Благодаря мюзиклу «Мулен Руж» весь мир рассмотрел не только вокальный потенциал но и длинные, шикарные ноги Николь Кидман. Актриса не позволяла себе носить туфли на каблуках в браке с Томом Крузом, ведь он был заметно ниже, но после расставания была рада вновь надевать любимую обувь, о чем часто говорила в интервью.

Софи Тернер

Ноги Софи Тернер – пожалуй, одни из самых длинных среди молодых голливудских актрис. Звезда «Игры престолов» выше своего мужа Ника Джонаса, но это ее ничуть не смущает. В повседневной жизни актриса часто носит шорты и короткие юбки, демонстрируя себя во всей красе.

Блейк Лайвли

«Сплетница» знает как подчеркнуть и без того длинные ноги: актриса выбирает длину платьев выше колена, а также предпочитает туфли бежевых оттенков, которые визуально удлиняют ноги. Хотя в ее случае можно не прибегать к различным ухищрениям: природа и так наградила Блейк прекрасной фигурой.

Джулия Робертс

Весь мир запомнил актрису (а точнее ее ноги) благодаря фильму «Красотка». Даже спустя годы Джулия не боится носить короткие платья, потому что выглядит безупречно.

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