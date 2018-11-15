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Комментарии
15.11.2018
Салiдарнасць
Невзоров: «Наш холостячок скользил между этими семейными парами с особым удовольствием»

Известный российский публицист похвалил Меланью Трамп за коленки.

«Большим политическим слоновником» назвал Александр Невзоров торжественные мероприятия в Париже, посвященные 100-летию Первой мировой войны.

«Венедиктов в этом политическом слоновнике, конечно, всем запомнился, помимо ухоженного хоботом Макрона, ушей Трампа и необъяснимого совершенно сияния Владимира Владимировича, которое можно, конечно, трактовать по-всякому…, — отметил в передаче на Эхо Москвы Невзоров. — Понятно, что Владимир Владимирович – холостячок – между всеми этими деревянными семейными парами скользил с особым удовольствием. Там можно было еще отметить Меланью Трамп. Девушка умеет выражать презрение даже движением коленок, абсолютно не меняя при этом выражения лица. И делает это абсолютно точно. Это редкий дар, и к ней не прикопаешься.

Ей было настолько гадко происходящее… Она была, в принципе, права. Потому что эти самые крупные звери современной политики собрались потолкаться и нажраться пирожными в память о тех миллионах людей, которых их коллеги в начале XX века пустили под нож по непонятной причине.

Но нужно понимать их тоже. У них есть потребность потусоваться, собраться, порешать судьбу мира, понаступать друг другу на ноги и потереться, что называется, задами, как это, вообще, принято у слонов. Пересказывать всю ту казенную чушь, которую они несли, нет никакой необходимости.

По карманам там никто не лазил. Это был такой нормальный парад иерархий. Чем они все мерялись, легко догадаться. И понятно, что эта Первая мировая война была лишь поводом. Конечно, лучше было бы эту глупость не вспоминать вообще никогда и никому. Я имею в виду Первую мировую. И особенно русским, которые, собственно, Первую мировую войну и заварили.

И архипозорно проиграли. Ведь если вы вспомните ситуацию того времени, — делать было нечего, ругаться было не из-за чего. Ну, вот Россия тогда решила грохнуть удалью. Правда, в суматохе забыли придумать какую-то внятную причину войны, но это мелочи.

Генштаб российской армии как бы раскочегарил эту Первую мировую, потратившись всего на 40 доз морфия для местного придурка Гаврилы Принципа, туберкулезника и националиста. Петров и Боширов еще не родились, поэтому эту сараевскую операцию удалось нормально спланировать. К тому же там нет шпиля, поэтому она вообще, что называется, удалась.

Гаврила с утра приговорил кастрюлю морфия, и вмазал по Фердинанду, добрейшему, кстати, политическому животному той поры. И вот пошло поехало.

В качестве причин войны, вероятно, стоит упомянуть невероятную тупость русского царя, который сам вот накрутил патриотической пропаганды, сам в нее поверил и сам стал ее главной жертвой.

Мультики тогда еще снимать не научились, а то бы, наверное, Николай собрал бы Сенат, Синод, Генштаб и показал какой-нибудь компьютерный мультик про изобретение гениальной шашки, которая рубит сразу по 40 германцев в руках даже полностью пьяного казака.

Вот его тогда на эту войну подговорили эти усатые дураки, обвешенные «Георгиями». Они рисовали такую победу, что «бессмертными полками» после нее можно было бы затоптать всю Россию. И Николай поверил всем этим усоносцам в крестах и поверил в то, что война и победа отвлекут Россию от революционных настроений. Вообще, цари и президенты в такую чушь очень склонны верить. Но Николай был тот еще фрукт. Нос на фронт никогда не совал… Он тихо стрелял кошек».

 
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