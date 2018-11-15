Экономист: В лучшем случае лет через десять Беларусь сможет достичь уровня жизни Польши или Литвы

Как отличается благосостояние жителей Беларуси и ее западных стран-соседок?

Старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Дмитрий Крук оценил, как рос реальный ВВП на душу населения по паритету покупательной способности в Беларуси по сравнению с Латвией, Литвой, Польшей, а также с Чехией и Словакией, лидирующими по уровню жизни в регионе Центральной и Восточной Европы. Они похожи на Беларусь по размеру, количеству жителей и структуре экономики.

С 1995 по 2007 год уровень жизни в этих странах рос относительно схожими темпами. Заметные колебания начинаются в 2008 году – в первые несколько лет в пользу Беларуси, а потом с ее все большим отставанием, отмечается в исследовании «Ориентируясь на лидеров ЦВЕ: какой темп роста нужен Беларуси?».

— Почти у всех стран региона в 2009 году был существенный спад. Но страны снизили интенсивность или полностью отказались от схемы, когда они торговали с дефицитом и финансировали его за счет большого притока капитала из развитых стран. Это позволило им впоследствии демонстрировать более устойчивый рост, — рассказывает Дмитрий Крук.

Беларусь в 2009-2010 годах выглядела очень хорошо по сравнению с другими странами, благодаря тому, что экономика поддерживалась искусственными мерами, в том числе финансированием типичного для региона внешнего дефицита за счет государственных кредитов.

— По сути это были феномен отложенной рецессии и нежелание принять существенные изменения, которые произошли после глобального кризиса. Это вылилось в череду девальваций и впоследствии ставшую устойчивым медленным ростом — стагнационную среду, в рамках которой мы находимся до сих пор, — объясняет экономист.

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