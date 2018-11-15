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Соседи
15.11.2018
Валерий Томилин
Борьба с коррупцией в Литве: до двух тысяч евро за предупреждения

Выплачивать деньги начнут уже со следующего года.

С 1 января 2019 года те, кто сообщает в прокуратуру о коррупции, получат за это однократную выплату. Сумма не регламентируется – её для каждого прошения о денежном поощрении установит комиссия при Генпрокуратуре, сообщает 15min.lt.

Отдельно в постановлении правительства оговорена сумма компенсаций тем, кто в результате донесения столкнулся с «нежелательными последствиями». Это может быть потеря работы, утрата дохода, перевод на другую должность или судебные издержки. В таком случае можно получить 50 базовых размеров социальных выплат (сейчас это 1900 евро).

По постановлению правительства государственные и муниципальные учреждения создадут каналы передачи информации о коррупционных нарушениях и регламентируют передачу и обработку этой информации. Еще они обязаны обеспечить анонимность «докладчиков».

Такие системы должны выстроить также частные компании с более чем 50 сотрудниками.

Что происходит в странах Балтии, Польше и Украине? Читайте в нашем спецпроекте «Соседи»

 
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