Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Борьба с коррупцией в Литве: до двух тысяч евро за предупреждения
Почему белорусские гастарбайтеры меняют Россию на Польшу, хотя «московские господа платят больше панов»
В телеге сегодня. «Кадыров, разговаривающий с пистолетом, — это идеальное начало кошмарной ночи»
Беларуская Праваслаўная Царква: перарваны шлях да аўтакефаліі
Профессор МГИМО: «Народ начинает «понимать»
Изменит ли IT Минск к лучшему?
«Это наглый наговор». Последнее слово обвиняемого в избиении подростков замдиректора СПТУ
«Такое отношение государства – игра с огнем». В Литве протестуют пожарные
Лічба дня. Падправіць помнік Калініну — як з нуля зрабіць 5 помнікаў Касцюшку
Сьвятар Сяргей Лепін: «Для мяне БЧБ — гэта ні ў якім разе не бандэраўскі сьцяг»
Директор минской гимназии отказалась проводить расследование, связанное с роликом о загоне в БРСМ
Как выпускников школ, которые не поступили и не трудоустроились, записывают в «тунеядцы»
Школьники запустили челлендж — пишут «Путин вор» на доске
Экс-претендентка на титул «Мисс Минск – 2018» несколько месяцев не отдает зарплату своим сотрудникам
Па «справе БЕЛТА» абвінавачаньні прад’явілі 14 журналістам, але ня ўсе імёны вядомыя
Паек солдата в Беларуси стоит дешевле, чем еда заключенного
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«От презрения до иронии». Реакции на визит Путина в Париж
Остановился «вонючий» завод в Светлогорске: «Китайцев изгнали, а они забрали компьютерный мозг»
Две стороны одного социально ориентированного государства
Как носить белое и черное бикини: мастер-класс от «девушки без комплексов»
«Если российский рубль обвалится». Финансист дал прогноз о девальвации в конце года

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Что мы знаем о диабете и как не заболеть им
Шевцова: «Станут ли олигархи революционерами?»
Заико: Путину Лукашенко сейчас не нужен
У Чижа забирают «Динамо»
Холина ответила Высоцкой: Милая, вы вовремя вышли замуж за влиятельного режиссера
В Монако началась зачистка местного «русского мира»
У Лукашенко в СНГ появился серьезный оппонент – назревает открытый конфликт
Невролог: «Инсульт помолодел. Теперь это болезнь среднего возраста 35+»
Как «БелДжи» за год потерял 10 тысяч автомобилей
Шесть мифов о насморке. Почему не помогут прогревание и чесночный сок
Бабченко: «Приезжайте в аэропорт и посмотрите на выражение лиц выходящих с рейса из Минска»
«Коммунистический взгляд на сексуальную жизнь привел к резкому росту изнасилований»
Как молодые белорусы получают «военник» без службы в армии
Дарья Шманай сдувает со стола Лукашенко пылинки перед саммитом ОДКБ. Видеофакт
«В белорусской армии есть только один президент, и имя его — Владимир Владимирович Путин»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Через сколько минут после старта торгов был продан редчайший розовый бриллиант
Как изнутри выглядит новое здание Верховного суда стоимостью несколько миллионов долларов
Кадр дня. С какими лицами смотрели на опоздавшего Путина Трамп, Макрон и их жены
Как блогер уличил крупного застройщика в обмане Лукашенко
Лопес показала «голое» платье, которое легко может сорвать ветер
Сара едет. В Исландию!
Как модель Playboy с 6-м размером бюста дразнит 7 миллионов подписчиков
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
15.11.2018
Татьяна Мельничук, ВВС
Почему белорусские гастарбайтеры меняют Россию на Польшу, хотя «московские господа платят больше панов»

Судя по числу приглашений белорусам от польских работодателей, за границу в минувшем году собрался и уехал целый белорусский райцентр.

И тенденция набирает обороты: в поисковиках Google и Яндекс запросы на работу в Польше опережают традиционные еще недавно поиски работы в России. Почему?

«Рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше», — объясняет русская пословица. Белорусам есть отчего искать: средний заработок в стране уступает соседским (исключая Украину). И если в Польше средний заработок превышает средний белорусский втрое, то в России — только в полтора раза.

Средняя зарплата в Беларуси и странах-соседях в сентябре 2018 года (в долларах США)

Украина     327

Беларусь     459

Россия        646

Литва         1089

Латвия       1179

Польша       1275

Эксперты единодушны в подсчетах: на еду и одежду в своей стране белорусы тратят не меньше, а порой больше, чем в России и Евросоюзе. Дешевле обходятся только коммуналка и общественный транспорт.

За границу отправляются заработать на жилье, учебу детей, авто и прочие потребности, выходящие за рамки хлеба насущного.

Соседняя Литва со средним заработком в 927 евро зовет белорусских строителей, работников сферы услуг и логистики. Зарплату в 800 евро предложили дояркам, но, судя по откликам в прессе, предложение не вызвало энтузиазма у белорусских сельчанок.

Литва, как сообщил в интервью белорусской газете «Звязда» посол Литвы в Минске Андрюс Пулокас, с начала года до середины сентября выдала белорусам шесть тысяч виз, дающих право на трудоустройство.

Но число уезжающих в Польшу куда больше: 58 тыс. приглашений от польских работодателей в 2017 году. За три года, с 2014-го, число приглашений выросло в 14 раз!

Почему Польше нужны белорусские работники

Упрощенная система временного трудоустройства для белорусов в Польше действует уже десятилетие, с тех пор, как польский парламент принял в сентябре 2007 года закон о карте поляка.

Такая карта позволяет, среди прочего, легально работать на территории Польши без получения специального разрешения на работу и заниматься в Польше предпринимательской деятельностью на тех же условиях, что и граждане этой страны.

Карту поляка, несмотря на критику белорусских властей (иметь такую карту официально запрещено, например, белорусским чиновникам) получили более 100 тысяч граждан страны.

Но только в последние годы — с картой или без нее — белорусские гастарбайтеры массово двинулись в Польшу. Причина — доступность рабочих мест, которые ранее занимали украинцы.

Польша в свое время выдала 88% видов на жительство в ЕС украинским гражданам, и два миллиона украинцев осели в Польше. Но сейчас украинцы активно двинулись дальше на запад.

Их переманивают на работу в Словакию и Чехию, упростить трудоустройство может и Германия, утверждает Кшиштоф Ингольт, директор компании Personnel Service, занимающейся трудоустройством мигрантов в Польше.

— Это большая угроза для польской экономики. Уже сейчас нехватка кадров — 165 тысяч человек, а за ближайшие 2-3 месяца она может вырасти до 500 тысяч, — сообщил Кшиштоф Ингольт сайту texty.org.ua.

Рабочие хитрости

Олег и Дмитрий выросли в одном минском дворе и сейчас, возвращаясь домой из-за границы, периодически встречаются, чтобы поделиться новостями и опытом.

Дмитрий раньше работал на отделке квартир и коттеджей в Польше, но уже второй год выезжает на заработки в Бельгию, где его былому школьному товарищу удалось зацепиться, создав маленькую фирму.

Олег занимается подобными работами в Москве — доводит до ума дорогие квартиры и коттеджи.

— Я в Москве зарабатываю больше, чем он зарабатывал в Польше, — кивает на друга Олег. — Московские господа вообще за все платят больше панов — и за работу, и за импортные материалы и расходники.

— Зато ты сидишь, как крот — все тщательненько, от и до, — парирует Дмитрий. — А мы свое сделали — и дай работу другим: где подправить, где дошлифовать.

Он признает за Олегом только два преимущества: для работы в России виза не нужна, и деньги семье из Москвы в Минск Олег может привезти за ночь, не пользуясь международными переводами.

Каждый перевод из-за границы требует отчета в налоговой и, соответственно, выплат в казну.

— Я посылаю домой совсем немного и в крайнем случае — остальное сам привезу через три месяца, когда срок визы закончится, — признается Дмитрий, работающий сейчас в Бельгии, как он говорит, «полуофициально».

На самом деле у него обычный 90-дневный «шенген».

Белорусские гастарбайтеры, по данным Нацбанка, заметно уменьшили суммы переводов из-за рубежа. Средний перевод из-за границы в третьем квартале этого года составил 270 долларов (во втором квартале было 283 доллара, в первом квартале — 320 долларов).

Сколько белорусов работает за границей

По данным департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси за 9 месяцев этого года на заработки за границу уехали 9 тыс. человек.

Эти официальные цифры не отражают реальности. В разгар борьбы с неплательщиками налогов МВД заявляло, что только в России работают не менее миллиона белорусских мигрантов, не пополняющих налогами бюджет своей страны.

Директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик утверждает, что в 2017 году аналитики оценили число белорусских трудовых мигрантов в 83 тыс. человек. Он признает, что цифра эта примерная:

— Адекватной статистики на данный момент нет и быть не может. С Россией у Беларуси отсутствует контроль на границе. Сколько выехало, сколько приехало? Оценки — от нескольких тысяч до миллиона. Истина, наверное, где-то посередине — тысяч 300 белорусов работают за границей, в разных странах. Пока достоверных и надежных оценок, к сожалению, нет.

Стоит ли удерживать?

В 2016 году в Беларуси был принят декрет «О предупреждении социального иждивенчества», который обязывал гражданина при отсутствии полугодового официального трудоустройства в стране выплачивать в казну более 250 долларов.

Но из-за массовых протестов в регионах и официально признанных перегибов на местах к нынешнему году белорусские власти приостановили действие «налога на тунеядство». «Тунеядцам» обещают иные наказания - например, необходимость полностью оплачивать услуги в отраслях, субсидируемых государством.

Впрочем, будоражить электорат власти пока остерегаются: в ближайшие полтора года Беларуси предстоят выборы президента и парламента. По этому поводу президент Лукашенко предупредил на днях чиновников, что страну ожидает «политическая вакханалия» и что народ за многое спросит.

— Это проблема многих стран с невысоким уровнем доходов и высокой степенью квалификации работников. Бороться с этим можно только одним способом — обеспечивая людей работой с достойным уровнем оплаты труда. Если что-то и можно предпринять, так это подобное белорусскому Парку высоких технологий, который фактически остановил эмиграцию из страны IT-специалистов, — говорит эксперт.

Временная трудовая миграция, по его словам, поддерживает экономику страны: люди сами решают проблемы, которые за них должно решать государство, и тратят в Беларуси заработанные за рубежом деньги.

— Но если люди уезжают на ПМЖ, квалифицированная рабочая сила уходит из страны. Это, конечно, создает проблемы, и прежде всего в регионах, — отмечает Александр Чубрик.

По данным варшавского аналитического центра EAST, более пяти тысяч студентов из Беларуси сейчас учатся в Польше.

Начнут ли они карьеру на Западе, станут ли частью квалифицированных кадров, которые Беларусь потеряет окончательно? Вопрос этот на сегодняшний день очевидно риторический.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:10)



Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY