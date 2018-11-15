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15.11.2018
GQ
Дикие истории из жизни Фредди Меркьюри

Которых нет в «Богемской Рапсодии».

Фредди Меркьюри тусовался с Принцессой Дианой, прикалывался над Сидом Вишесом, катался на плечах у Дарта Вейдера, – и это лишь некоторые из диких и восхитительных вещей, которые он успел сделать за свою громогласную жизнь.

Увы, всего этого нет в «Богемской Рапсодии» – байопике о группе Queen с Рами Малеком в роли харизматичного фронтмэна. Фильм рассказывает о самых известных событиях из жизни музыканта, перепрыгивая через более яркие куски, которые уже успели превратиться в легенды. Но для тех, кто хочет копнуть чуть глубже, мы собрали лучшие из историй, которые слышали.

Queen встречают Принцессу

Среди самых легендарных историй о Меркьюри есть одна, в которой он идет в клуб с Принцессой Дианой. В книге комедийной актрисы Клео Рокос сказано, что все началось с того, что Фредди, Принцесса, сама Клео и комик Кенни Эверетт как-то отдыхали, пили шампанское и смотрели по телевизору повторы сериала «Золотые девочки». Фредди, Клео и Кенни собирались пойти в клуб тем же вечером, и принцесса Диана настояла на том, чтобы присоединиться.

«Она была твердо настроена на какую-нибудь шалость,» – пишет Рокос в своей книге. Ее пытались отговорить, напоминая о том, какие заголовки последуют в газетах после такого поступка, Диана все игнорировала, как, впрочем, и Фредди. «Да ладно, дайте девочке немного развлечься!» – сказал он Рокос и Эверетту. Тогда они потащили Диану наверх, надели на нее армейский пиджак, кепку и темные очки, после чего поехали в Royal Vauxhall Tavern, гей-бар на юге Лондона.

«Когда мы вошли…нам казалось, что принцессу скоро все узнают, но люди ее просто игнорировали. Она практически исчезла. И ей это безумно нравилось», – вспоминает Рокос.

Больше всего внимания привлекал сам Меркьюри, что помогло отвлечь людей от загадочного мужика, который уж слишком был похож на Принцессу Диану.

Приколы над Сидом Вишсом

Фредди Меркьюри мало конфликтовал с другими артистами, но для басиста Sex Pistols Сида Вишеса он сделал исключение. На дворе был 1977-й, Queen и Sex Pistols, которые тогда уже становились главными лицами панк-рока, были под одной крышей в Wessex Sound Studios в Северном Лондоне.

Queen работали над альбомом News of the World, в то время как Sex Pistols записывали Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols. Можете сколько угодно размышлять о том, насколько классно и символично то, что группы представляющие совершенно противоположные школы рока встретились в одной студии, но все в разы проще: Вишесу Queen совсем не нравились.

Согласно старому интервью с Брайаном Мэем, первую фразу кинул Сид. «Ты Фрэдди Меркьюри, да? Ты несешь балет в массы», – сказал он с презрением, намекая на одну из цитат музыканта. Меркьюри ответил собственной остротой: «Я назвал его Саймоном Свирепым (игра слов: Сид Вишес – Сид Порочный) или вроде того, ему совсем не понравилось». Затем он взялся издеваться над царапинами на теле Вишеса, что его тоже выводило из себя.

Не поделил с Майклом Джексоном ламу и кокаин

В 1983 году Меркьюри и Майкл Джексон, который только выпустил свой легендарный Thriller, собирались записать совместный альбом. Это была прекрасная идея, потенциальный союз между Queen и новорожденным Королем Попа. Три трека уже были написаны, к ним были готовы даже демо-записи, но что-то пошло не так. Почему? Потому что Джексон притащил на студию свою ламу, и Меркьюри это было не по душе.

Как рассказывает бывший менеджер Меркьюри Джим Бич, рокер позвонил ему и сказал: «Ты можешь приехать? Ты должен вытащить меня отсюда, я записываюсь с ламой».

Впрочем, у Джексона тоже были свои жалобы. Ему не нравилось пристрастие Фредди к кокаину, и вскоре они поссорились из-за того, что певец нюхал наркотики в гостиной Майкла.

О пристрастии Меркьюри к наркотикам тоже ходят легенды. Элтон Джон, который открыто говорит о том, что употреблял запрещенные вещества, однажды сказал: «Фредди мог легко уделать меня на тусовках, а это уже о многом говорит. Мы не спали ночами, сидели вместе до 11 утра под диким кайфом».

Звездные войны?

В песне Bicycle Race, вышедшей в 1978 году, Меркьюри нелестно отозвался о новых фильмах, которые тогда выходили на экраны: «Челюсти никогда мне не были по вкусу, и Звездные Войны мне не нравятся». Это довольно понятная строчка, но, оказывается, Меркьюри не так уж плохо относился к космической опере Джорджа Лукаса.

Во время концертов в 1979 и 1980 годах Фредди добавил в свои выступления один трюк, чтобы это доказать – он вылетал на сцену на плечах человека, одетого в костюм Дарта Вейдера (иногда Супермена). Порой он делал это, будучи практически голым, не считая коротких черных шортов, которые еле прикрывали его достоинство.

 
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