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Общество
15.11.2018
Марина Светлова
Байнет — о пункте пропуска в Смоленской области: «Спасибо, что бережете нас от вас!»

Желание России установить международный пункт пропуска на границе с Беларусью в поселке Красная Горка нашла поддержку у многих белорусов.

Этот вопрос обсуждали накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев и губернатор Смоленской области Алексей Островский.

«В ходе встречи рассмотрели вопрос о внесении соответствующих изменений в паспорт национального проекта (программы) «Международная кооперация и экспорт» с целью введения в эксплуатацию международного пункта пропуска «Красная горка» на территории Смоленской области», — сообщили в пресс-службе областной администрации.

Как известно, сейчас иностранные туристы и инвесторы не могут въехать на территорию России через Смоленскую область.

В начале 2017 года Россия установила на границе с Беларусью пограничную зону. Глава ФСБ распорядился установить пределы пограничной зоны в Брянской, Смоленской и Псковской областях вдоль границы с Беларусью. Там пояснили, что введение пограничной зоны направлено «на решение задач по выявлению и пресечению транзитной незаконной миграции, наркотрафика и незаконного перемещения через границу товарно-материальных ценностей» и осуществлено «в целях создания необходимых условий надежной охраны государственной границы».

«Я не думаю, что все это идет с белорусской стороны. Здесь те, кто занимался наркотрафиком, давно сидят, а вот кокс с логотипом «Единой России» — это серьезно. Спасибо, что бережете нас от вас», — отмечают комментаторы на дискуссионной площадке talks.by.

Большинство пользователей с радостью поддержали инициативу организации пункта пропуска:

«Почему сразу было не сделать? Граждане ЕС крюк давали, а тут напрямую с границы».

«Да давайте уже полноценную границу сразу, чего мелочиться!»

«Пограничный кордон нужно установить с трехметровым забором, чтобы ограничить направление российского криминала в нашу страну».

«Тоннель под страной проройте и будет счастье».

Впрочем, нашлись и скептики.

«Как же тогда «контрабас» толкать в Россию? Пропадут же урожаи папайи, креветок, трюфелей и прочего», — отмечают одни.

«Без желания россиян «контрабаса» не будет. Заказчики явно все там, и не просто торговцы с рынка», — поясняют другие.

Не пугают белорусов и очереди:

«Пункт пусть будет, стоять в очереди на границе у нас уже в крови».

«Давно пора устанавливать и таможенный кордон. Беларуси «таежный» союз нужен, как глисте намордник».

А некоторые предложили вернуть границы былого ВКЛ, правда, тут же были спущены с небес.

«По сути, правильное решение. За Смоленском должна стоять международная граница, разделяющая исторические земли Великого Княжества Литовского и ордынской Московии».

«И что вы хотите вернуть? Вы 25 лет наперегонки от ментов бегаете, возвратители земель!»

 
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