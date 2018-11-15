Профессор МГИМО: «Народ начинает «понимать»

Валерий Соловей — о новых настроениях в богоспасаемом народе.

Политолог приводит в Facebook два фрагмента из писем. Первый — от бывшего студента, ныне госчиновника. Второй — от коллеги-профессора.

1.«Валерий Дмитриевич, здравствуйте. Хотел рассказать об очень репрезентативном случае по поводу политических настроений молодежи. Буквально сегодня списался с товарищем детства из деревни, который сейчас работает на вахте на Севере, не имеет образования, служил в армии. Так вот, он мне первым же делом, практически, сообщил, что народ умирает в деревнях, и все смотрят сейчас Навального и ко., включая пенсионеров. Очень жутко было слышать, когда человек, который вообще не интересуется политикой, спокойно и без страха говорит: скоро будет революция.

Причём это абсолютно безобидный и добрый деревенский парень, жил в доме моей бабушки. И он не то, что политикой не интересовался, он даже слабо представлял, как государство работает на уровне системы. А теперь, практически с порога, мы говорили о том, что он видел казаков, которые бьют людей на митингах, как всем его знакомым надоела такая жизнь, о том, как он зол на пассивный народ. Жутковато.

Он ещё сказал, что дело не в персоне Навального, а в том, что народ начинает «понимать».

2.«Добрый вечер! Сегодня (13 ноября) в Ростовской области транспортный коллапс из-за выпавшего вчера снега. Обычная история: зима внезапно наступила, никогда такого не было и вот опять. Самое смешное, так повторяется уже восьмой (!) год подряд. Полный развал государства. Удивил градус недовольства. Люди возмущаются очень сильно; раньше не было такой агрессии».