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Общество
15.11.2018
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Изменит ли IT Минск к лучшему?

В последние годы в Беларуси стремительно развивается сектор высоких технологий, а вместе с ним преображается и окружающая нас действительность. Однако происходит это гораздо медленнее, чем могло бы.

Сегодня благодаря развитию IT в Беларуси появилась целая прослойка молодых и амбициозных людей, которые могут себе позволить тот образ жизни, который они хотят. Фактически у нас, наконец, появился средний класс. Это поспособствовало качественному улучшению жизни, прежде всего в Минске (где сосредоточено большинство ИТ-компаний).

Появились новые современные бизнес-центры, жилые дома, магазины, коворкинги, барбершопы и прочие объекты инфраструктуры. Косвенно программисты дали большой толчок другим индустриям. Впрочем, это далеко не все, что могли и хотели бы сделать айтишники.

По мнению экспертов, IT-сектор в Беларуси начинает отходить от аутсорсинга, когда местные айтишники просто выполняли функции дешевой рабочей силы по производству программного обеспечения для иностранных заказчиков, и начинает производить свои продукты.

— Со стороны работодателя формируется запрос на продуктовое мышление, и это будет мотивировать людей на создание своих проектов, в том числе и социальных, — рассказала на «Минском урбанистическом форуме» эксперт Open Data Belarus Алина Радочинская.

В некоторых сферах это уже начали делать. Крупные компании сотрудничают с кафедрами информационных технологий белорусских университетов, ЕРАМ планирует создание собственного университета. Благодаря усилиям белорусских айтишников появился проект 115.бел, позволяющий неравнодушным жителям участвовать в развитии своего города и влиять на улучшение качества услуг в сфере ЖКХ. Однако сейчас это скорее исключение из правил.

— Все, что делается в этом направлении – делается вопреки, а не благодаря нынешним условиям. Нынешняя система, скорее, мешает таким вещам, чем помогает, — говорит координатор образовательных проектов и бывшая глава Orangesoft Елена Мельченко.

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