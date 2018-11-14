«Такое отношение государства – игра с огнем». В Литве протестуют пожарные

Предупредительная акция протеста пройдет уже через неделю.

Пожарные требуют выделить 9.4 миллиона евро на финансирование системы пожарной безопасности, больше 5 миллионов на повышение зарплат и дополнительные деньги на средства безопасности для сотрудников и комплектацию пожарных машин (пожарные-спасатели выполняют те же функции, что и сотрудники МЧС в Беларуси).

Соответствующую петицию, подписанную абсолютным большинством литовских спасателей (2000 подписей), уже передали правительству и парламенту. И пожарные требуют рассмотреть её в срочном порядке, сообщает delfi.lt.

Председатель Профсоюза пожарных-спасателей (ППС) Саулюс Джяутас подчеркнул, что литовцы, согласно опросам, доверяют им больше всего, но политики игнорируют их проблемы.

Зарплаты пожарных меньше других служащих и часто не достигают 600 евро даже с работой в ночную смену. В 2019 году их планируют увеличить на 3.3%, что на процент больше инфляции и спасатели недовольны. Джяутас рассказал, что политики пообещали повысить зарплату на 30% с 2016 по 2019 годы, но повышение для пожарных в лучшем случае составит 18.3%.

Сколько платят в Литве востребованным специалистам

В Литве не хватает около 600 спасателей и поэтому вместо положенных 5-6 экипажей на вызовы часто выезжают 2 или 4, а работники перегружены.

Кроме того, на униформу выделяют 100 евро в год, поэтому у новичков часто всего один комплект. Из-за этого им приходится выезжать на вызовы в изношенной и часто мокрой форме.

– Такое отношение государства – это игра с огнем в прямом смысле этого слова. Только вопрос времени, когда произойдет несчастье, – подытожил Джяутас.

Пожарные-спасатели, по словам Джяутаса, намерены напомнить правительству и парламенту об их обещаниях. Поэтому 21 ноября ППС проведет предупредительную забастовку.

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