Гудков: «Сегодня расстрел за «Путин – вор» – смешно, а завтра – страшно»

Российский политик – о том, что мир, в котором живет учительница из поселка Таежный, куда ближе, чем кажется.

«Все уже наверно посмотрели видео с пожилой учительницей («Я 60 лет в школе!»), которая грозит десятиклассникам расстрелом за написанное на доске «Путин – вор!» — написал в Фейсбуке Дмитрий Гудков.

Сцена, конечно, жалкая и смешная, но ведь и эта «грозная бабуля» когда была молодой, сидела в таком же классе и, наверно, ухмылялась, слушая про великого Сталина — или кто там тогда был великим: трепло кукурузное, бровеносец в потемках? А потом девочка выросла в тетку, и где-то по пути ее сломали.

Как это было? Ежедневные газеты вроде той, которой она трясет перед детьми (там какой-то бред про «привет от Путина»)? Проработка на собрании за недостаточную длину юбки? Или просто озлобленность от одиночества?

Только важно помнить, что мир, в котором живет эта учительница, куда ближе, чем кажется. Сегодня расстрел за «Путин – вор» – смешно, а завтра – страшно.

Ну вот, например: «…Во дворе стояла стандартная гипсовая статуя Сталина. На ней стали появляться издевательские и неприличные надписи. (Малолетки любят спорт! — важно только правильно их направить.) Администрация подкрашивает статую, устанавливает слежку, сообщает и в МГБ. А надписи всё появляются, и ребята хохочут. Наконец в одно утро голову статуи нашли отбитой, перевёрнутой и в пустоте её — кал. Террористический акт! Приехали гебисты. Начались по всем их правилам допросы и угрозы: «Выдайте банду террористов, иначе всех расстреляем за террор!»

Это не художественный вымысел, а «Архипелаг ГУЛАГ».

Никто не забыт. И ничто не забыто».