Директор минской гимназии отказалась проводить расследование, связанное с роликом о загоне в БРСМ

Директор столичной гимназии № 31 Мазуркевич ответила на обращение журналиста Михала Янчука о принуждении вступать в БРСМ, прозвучавшее в известном аудиоролике.

По словам директора, проведение расследования является неправомерным в связи с тем, что не представляется возможным установить происхождение аудиоролика, размещенного в Интернете.

Михал Янчук в Фейсбуке опубликовал ответ, который получил от директора гимназии.

«Адказ імя божай расы ў вочы. Гэтая сістэма камунячай адукацыі сапраўды нерэфармавальная і павінна быць змененая цалкам», — прокомментировал журналист позицию руководства гимназии.

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